¿Dibu Martínez, colgado?: el entrenador del Aston Villa volvió a hablar del arquero argentino

El entrenador Unai Emery volvió a dejar en claro la importancia de Emiliano Dibu Martínez en el Aston Villa luego de que el marplatense decidiera seguir en la institución. El técnico español aseguró en conferencia de prensa que la continuidad del arquero argentino es “una gran noticia” para el club y lo calificó como “el mejor arquero del mundo ”.

El futuro de Martínez había sido uno de los grandes temas del último mercado de pases, ya que todo indicaba que podía despedirse de Villa Park, aunque finalmente no se concretó ninguna salida.

El “Dibu” fue vinculado en varias oportunidades con el Manchester United , especialmente en los últimos días del mercado de pases. Sin embargo, los “Red Devils” decidieron apostar por el belga Senne Lammens y el marplatense permaneció en Birmingham.

Dibu Martínez-Portada

“Que se quede son buenas noticias. Estoy muy contento con ello, porque es el mejor arquero del mundo. Su compromiso con el Villa es enorme”, sostuvo Emery, dejando atrás las polémicas declaraciones que había hecho semanas atrás, cuando señaló que “se había acabado el tiempo” para el argentino.

El español destacó no solo su nivel deportivo, sino también su profesionalismo y mentalidad: “Siempre entrena dando el máximo, respetando al Aston Villa. Emi es muy feliz y sabe que sus retos están ahora en el Aston Villa y en la Selección argentina”, agregó.

Martínez tiene contrato vigente con Aston Villa hasta mediados de 2027, con opción de renovación por un año más. Esta extensión, firmada en enero de 2022, lo posiciona como una pieza clave del proyecto deportivo del club. Su permanencia ratifica su compromiso con el equipo y la confianza que le otorgan desde la dirigencia.

Temor en la Selección Argentina: la decisión que tomó Real Madrid con Franco Mastantuono

El entrenador del Real Madrid de España, Xabi Alonso, se refirió a la posibilidad de que el argentino Franco Mastantuono participe en el Mundial Sub-20 y aseguró que “si depende de nosotros, se queda con nosotros”.

De cara al partido de este sábado ante el Real Sociedad por la cuarta fecha de LaLiga, el joven delantero de 18 años retornó a los entrenamientos con el primer equipo tras su participación en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Venezuela y Ecuador y decidió hacer trabajo completo, algo que cayó muy bien en el seno del cuerpo técnico de Alonso.

Mastantuono-Perdón-Portada

Justamente, Alonso se expresó acerca de la posibilidad de ceder a Mastantuono al Mundial Sub-20 que iniciará el 28 de septiembre ante Cuba en el departamento chileno de Valparaíso. El director técnico fue tajante ante tal posibilidad y aseguró que “si depende de nosotros, se queda con nosotros”.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) deberá convencer a cada club que tenga un jugador involucrado para que lo cedan al campeonato ya que, por reglamento, las instituciones no están obligados a ceder futbolistas para el Mundial Sub-20.

Así, las posibilidades de que Mastantuono vista la camiseta argentina en el certamen juvenil se esfuman ya que, sumado a las declaraciones de Alonso, el entrenador lo ve como un jugador importante en el equipo y fue titular en los últimos dos partidos de LaLiga. Además, todo indica que será de la partida ante la Real Sociedad en San Sebastián.