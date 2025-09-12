Capital Humano denunciará a la UBA en pleno reclamo universitario por los fondos

El ministerio acusó a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires de manipular canales institucionales con fines partidarios.
El Ministerio de Capital Humano informó que denunciará a las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por incumplimiento de deberes de funcionario público. Según señalaron, la casa de estudios bloqueó el acceso al sitio oficial de la casa universitaria, redirigiendo a los estudiantes a una página con contenido político partidario, de acuerdo al comunicado publicado en redes sociales.
La cartera encabezada por Sandra Pettovello exigió el cese inmediato de la maniobra y adelantó que solicitará una investigación sobre la creación del subdominio https://noalveto.uba.ar, para determinar responsabilidades administrativas y legales.
“El uso de recursos públicos con fines partidarios configura una violación a los principios institucionales”, remarcó el ministerio en el comunicado, al tiempo que reafirmó su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de los estudiantes universitarios.
NOTICIA EN DESARROLLO
