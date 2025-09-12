Bullying: Una adolescente fue salvajemente golpeada a pocas cuadras de la escuela

Se trata de una estudiante que terminó con graves lesiones por los golpes. Entre los atacantes había un chico de 16 años hijo de un ex boxeador.

Una alumna del CPEM 67 denunció que fue golpeada por compañeras a pocas cuadras de la escuela.

Una alumna del CPEM 67 de Centenario fue golpeada por un grupo de jóvenes de otra escuela. Los padres aseguran que la adolescente sufre bullying desde el año pasado y que el ataque fue organizado por compañeras de su curso.

La víctima de la agresión tiene 14 años y cursa el segundo año del secundario en el colegio CPEM 67. En la jornada del jueves, alrededor de las 13, fue interceptada por un grupo de jóvenes que la golpeó de manera brutal. El incidente ocurrió en la plazoleta situada detrás del APADIC y a pocas cuadras de la escuela, ubicada en calles Alfonsina Storni y Astor Piazzolla.

El miércoles, los padres de la menor habían asistido a una reunión en el establecimiento educativo tras recibir una nota en el cuaderno de comunicaciones sobre un altercado entre su hija y una compañera. En la discusión, la otra chica la había amenazado diciéndole que la iban a esperar para golpearla y que tenía "dos regalitos preparados".

"Fuimos a avisar lo que iba a pasar y lo que mi hija nos había planteado, no lo hicieron en acta y nos dicen que la culpa es nuestra por no haberlo pedido, es muy doloroso", contó Estefanía, madre de la joven agredida, a LMNeuquén.

Finalmente, las amenazas se concretaron y fue atacada por los hijos de un ex boxeador de la ciudad, un joven de 16 años y su hermana de 15, que le propinaron múltiples golpes de puño.

Tras el violento episodio, este viernes por la mañana Estefanía asistió a una reunión en la escuela junto a los padres de las otras chicas involucradas, quienes negaban que sus hijas hubieran tenido algo que ver. Lamentablemente, el encuentro no se llevó a cabo en buenos términos y Estefanía se fue sin obtener respuestas. "No hay un protocolo, ni en la escuela, ni en el hospital, ni en la comisaría, a mi nadie me llamó", dijo y se preguntó "¿Qué hubiera pasado si yo iba a buscar a mi hija adentro de una bolsa?".

486317286_18376721269189281_5514937596403747844_n La adolescente fue atacada a pocas cuadras del colegio.

Según relató Estefanía, luego de la golpiza pidió que su hija estudie desde la casa, pero las autoridades le dijeron que no era posible. "Me dijeron que la cambie de escuela y estaba solucionado", expresó entre el dolor y la indignación.

Además, explicó que el bullying comenzó el año pasado e incluso en una ocasión, la adolescente había intentado quitarse la vida. "Tengo notas en las que se despedía, llegué justo cuando mi hija estaba por partir de este mundo", recordó. Sin embargo, la madre contó que el anterior director de la institución solía minimizar los hechos asegurando que "eran cosas de chicos".

Cómo sigue la salud de la adolescente

La joven tuvo que ser trasladada a un centro de salud para evaluar su estado tras la golpiza. Luego de someterla a distintos estudios, pudieron determinar que tiene una rotura en su mandíbula. Además, la adolescente manifestó un fuerte dolor en el hombro, que resultó ser producto de un desplazamiento en el cartílago.

"Es muy difícil lo que uno vive como mamá en estas situaciones, te encontrás sola para todo. Ahora le están haciendo resonancias para estudiarla mejor, pero todavía tengo que buscar un médico maxilar, un oculista y un psicólogo", expresó Estefanía y agregó: "no tengo ayuda de nadie, solo las fuerzas que me quedan".

Bullying La adolescente sufría bullying desde el año pasado (Imagen ilustrativa).

"Al haber sido golpeada por un masculino, en el Hospital de Centenario pueden hacer un certificado por violencia de género, para que nosotros podamos hacer la denuncia", explicó y aseguró que ya cuentan con el asesoramiento de un abogado para iniciar las acciones legales.

"Quiero que esto se haga viral y llegar hasta las últimas consecuencias", concluyó y exigió que se tomen las medidas correspondientes con los chicos involucrados y sus padres. "No naturalicemos los hechos de violencia y bullying, que empiecen a cambiar las leyes para los adolescentes fuera y dentro de la institución escolar, que no toquen a un hijo más", pidió la madre.