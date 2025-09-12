Cormine cedió infraestructura en Andacollo para el dictado de carreras de la UNCo

En la localidad del norte neuquino hay más de 500 matriculados a la casa de estudios. El inmueble tiene todos los requerimientos edilicios.

El presidente de la Corporación Minera del Neuquén (Cormine SEP), Mariano Brillo , y la decana del Centro Regional Universitario Zapala (Creuza), de la Universidad Nacional del Comahue ( UNCo ), Graciela Bianchini , firmaron un convenio de colaboración que permitirá reutilizar instalaciones de la empresa minera ubicadas en la ciudad de Andacollo , con el objetivo de convertirlas en aulas y espacios de formación para los jóvenes de la región del Alto Neuquén.

Recientemente se inauguró en Chos Malal un edificio readecuado para el funcionamiento de una sede universitaria central, de la cual dependen dos subsedes: una en Andacollo y otra en Buta Ranquil. Desde allí, los 518 estudiantes inscriptos de la zona podrán acceder en forma presencial al cursado de las primeras carreras universitarias in situ.

“De esta manera, el Gobierno de la provincia del Neuquén continúa desarrollando políticas públicas para consolidar la educación en todos los niveles, como en este caso lo es el superior”, se informó oficialmente. Esta iniciativa se suma a la entrega de becas provinciales, a través del programa Gregorio Álvarez, la distribución de notebooks para estudiantes universitarios y terciarios, y el reciente anuncio de un reconocimiento económico que será otorgado a los seis mejores promedios de los egresados de cada escuela de nivel secundario de la provincia.

El espacio

El inmueble que Cormine cedió en Andacollo está ubicado en Arroyo Atreuco 91, es un espacio amplio, tipo quincho, que cuenta con cocina y baño, lo que facilita su futura adaptación para el dictado de clases, talleres y actividades académicas. La UNCo será la encargada de realizar las obras de readecuación necesarias.

Acuerdo

La firma se concretó este viernes en instalaciones del Creuza y contó con la participación, de la secretaria de Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves. El presidente de Cormine, visitó recientemente el lugar para constatar su estado y garantizar que reúna las condiciones necesarias para que la institución educativa pueda avanzar con las tareas proyectadas.

"Desde Cormine tenemos un compromiso con el desarrollo integral de la región, y la educación es un pilar fundamental en ese camino", expresó Brillo. "Poner a disposición estos espacios es una forma concreta de apoyar a la comunidad y acompañar la expansión de la universidad pública en zonas que históricamente han tenido menos oportunidades", agregó.

Cormine cedió un inmueble en Andacollo para que funcione como un espacio educativo anexo a la sede de la UNCo recientemente inaugurada en Chos Malal.

Seguimos apostando a la educación porque es la única forma de igualar oportunidades



@Rolo_Figueroa — Leti Esteves (@LetiEstevesNqn) September 12, 2025

El diálogo entre ambas instituciones continúa, con la participación activa de la decana de la sede universitaria de Chos Malal, quien junto al equipo técnico evalúa los pasos a seguir para adaptar el edificio a las necesidades educativas de la comunidad.