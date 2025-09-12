Todo listo para disfrutar de la mejor gastronomía neuquina en una nueva edición de "Traful invita"

Del 10 al 12 de octubre el Hotel Alto Traful abrirá sus puertas a la novena edición de este especial encuentro para los amantes del turismo en la Patagonia.

Del 10 al 12 de octubre el Hotel Alto Traful abrirá sus puertas a la novena edición de “Traful Invita” , un encuentro que se ya se consolidó como una cita imperdible para los amantes de la gastronomía y el turismo en la Patagonia . Una propuesta diferente para pasar un fin de semana inmersos en la impactante naturaleza de esa aldea de montaña.

Con la presencia de reconocidos chefs quienes realizarán platos con el mejor sabor de Neuquén y el acompañamiento de música en vivo, esta propuesta espera la llegada de turistas que disfrutan de los especiales sabores neuquinos y quienes buscan exclusividad en sus opciones elegidas.

Enclavado en pleno corazón del circuito de los Siete Lagos, el hotel se transforma en un escenario donde la gastronomía, el vino, la música y la naturaleza dialogan para crear una experiencia multisensorial.

Más que un evento “Traful Invita” busca poner en valor la identidad culinaria neuquina y rionegrina, convocando a turistas, vecinos y a todos quienes deseen descubrir la esencia de la región a través de su cocina.

El anfitrión culinario será el chef Emanuel Antimi -@turkococina-, representante de la cocina del Alto Traful y reconocido embajador de la gastronomía neuquina. Junto a él participarán dos referentes invitados: Martín Páez -@lobococina-, de Villa La Angostura, y Sebastián Mazzucchelli -@sebastianmazzucchelli-, de Villa Pehuenia.

Cronograma

Durante el fin de semana ofrecerán dos cenas únicas: el viernes, una cena de pasos con música en vivo, y el sábado, una propuesta especial con maridaje de vinos que promete resaltar lo mejor de los productos y sabores patagónicos.

"Con esta iniciativa, el Hotel Alto Traful reafirma su compromiso de ir más allá de la hospitalidad premium: convertirse en un actor cultural y gastronómico clave en la región, posicionando a Villa Traful como un destino que combina naturaleza, excelencia culinaria y experiencias memorables", contó a LMNeuquén Thais Guterres co-propietaria y gerente general del hotel.

La empresaria contó, además, que la propuesta del Traful Invita comenzó hace varios años, antes de la pandemia por el coronavirus y que la meta siempre fue posicionar el destino de Villa Traful y el hotel. "Queremos que nos visiten todo el año, no solo en el verano o en el invierno, sino que también puedan disfrutar de nuestras instalaciones inmersas en la naturaleza durante los meses de baja temporada", describió.

"Estamos muy contentos con este evento para el que ya tenemos experiencia, siempre invitando a los chefs que tenemos por la zona, chefs espectaculares, patagónicos. Nuestro chef anfitrión de Alto Traful, siempre cocinando con dos otros chefs. Tenemos una cena el viernes, que generalmente son de cinco o seis pasos y otra cena el sábado", contó.

La propuesta es que los invitados pasen todo un fin de semana inmersos en la impactante naturaleza de Villa Traful, disfrutando una gastronomía espectacular dentro de un evento exclusivo para los huéspedes del hotel que lleva adelante la pareja de Guterres y Carlos Echeverri, junto a un gran equipo de trabajo. El hospedaje en el hotel tiene un costo de 390 mil pesos por noche por persona, en base doble.