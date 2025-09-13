El traspaso de la Avenida Mosconi: el nuevo desafío de Neuquén ante Nación

En un aniversario cargado de inauguraciones y anuncios de nuevas obras para la ciudad de Neuquén , el intendente Mariano Gaido recordó que junto al gobernador de la provincia, Rolando Figueroa , van a insistir con las gestiones para el traspaso de la ex ruta 22, la actual Avenida Mosconi , a la órbita local, con el objetivo de intervenir esa calzada y crear una extensa red de desagües pluviales para evitar inundaciones.

Gaido aseguró que "el cambio climático es una realidad que llegó para quedarse" y que las obras pluvioaluvionales son fundamentales para seguir apostando al desarrollo urbano, con una reducción del riesgo de inundaciones. "Lo que pedimos juntos es que nos den el permiso porque tenemos las platas, tenemos los fondos y está la vida en juego de los vecinos de la ciudad de Neuquén", afirmó.

"Vamos a hacer la gestión rápidamente porque está en juego la vida humana también. Si hay inundaciones podemos, hay gente que puede perder la vida. Fíjense lo que pasó en Bahía Blanca", alertó Figueroa sobre un antiguo reclamo de Neuquén al Estado Nacional. Según expresaron, lo que buscan es el cambio a la orbita neuquina para poder intervenir con recursos propios y así evitar posibles inundaciones.

"No hacen nada y nos pueden inundar la ciudad"

Pese a las señales que dio el gobierno nacional con la cesión de otras rutas, como las de la provincia de Chubut, Figueroa aclaró que el pedido de Neuquén es diferente, porque no implica reparaciones o repavimentaciones sino tomar posesión de una ruta que hoy se convirtió en una avenida urbana que atraviesa por completo la capital.

"Acá tenemos una ruta que pasa por el centro de la ciudad más importante de la Patagonia y que nos puede llegar a provocar inundaciones si nosotros no la modificamos. Entonces, hay otras cuestiones en juego ahí, está en juego la vida humana", afirmó. Para Figueroa, el intendente de Neuquén quiere hacerse cargo de lo que le pasa a sus vecinos.

"Esa es la Argentina que nosotros queremos. ¿De qué nos sirve que se peleen unos con otros? ¿De qué nos sirven que digan, "No, la ruta es nuestra?" Si en realidad no hacen nada y nos pueden inundar una ciudad", dijo y agregó: "Estamos proponiendo una solución, estamos gestionando en conjunto con Mariano para que esa ruta nos permitan hacer lo que la ciudad de Neuquén necesita y que para eso hay un proyecto y están los recursos generados por los neuquinos".

Para Gaido, se trata de hacerse cargo de un problema que las distintas gestiones en Casa Rosada postergaron. "Es una avenida que en realidad es una ruta y que hace muchos años circula en la ciudad Neuquén y es un proyecto que hace más de 100 años la ciudad necesitaba resolver. Hoy lo estamos pudiendo resolver porque es fruto de del superávit que tenemos las cuentas ordenadas en un país que le dice no a los discapacitados, que le dice no al Garraham", se lamentó.

"Los neuquinos tenemos la oportunidad de hacer esta obra que, como lo decía recién el gobernador, claramente lo único que pedimos y y lo que pedimos juntos es que nos den el permiso porque tenemos la plata, tenemos los fondos y está la vida en juego de los vecinos de la ciudad de Neuquén", agregó.

Las obras publicas en clave electoral

En medio de la campaña política para las elecciones legislativas del 26 de octubre, Figueroa consideró que contar con más respaldo en el Congreso Nacional permitiría defender de otra manera las necesidades específicas de la provincia. "Creo que esa es la energía la Argentina que debemos construir desde abajo hacia arriba, desde las necesidades locales hacia las necesidades nacionales", dijo.

Y confió en el respaldo popular en un contexto en donde la gestión de los municipios y las provincias es más visible, ante la retirada de la obra pública financiada con recursos del Estado Nacional. "La gente está valorando esas cuestiones locales, ¿no? El hacer local lo está valorando mucho", dijo Figueroa y agregó: "Lo vimos en Corrientes, lo vimos en la provincia de Buenos Aires, como lo local termina siendo mucho más importante que lo nacional".

"El nuevo Congreso Nacional va a edificar los cimientos de la nueva Argentina y nosotros queremos estar compenetrados en esa nueva Argentina, qué rol va a cumplir Neuquén. Por ejemplo, si Neuquén es la cuarta provincia más exportadora, la que más le aporta al producto bruto interno, que le aporta el doble de lo que termina recibiendo", dijo Figueroa y agregó: "Creemos que es un momento importante para debatir qué ingresos tienen que venir a Neuquén, por ejemplo, vía coparticipación, de qué manera nosotros podemos desarrollarnos como región patagónica, cómo nos tenemos que integrar con otros países, de qué manera podemos generar las ventajas competitivas para que Nauquén sea mucho más eficiente".

"Por ejemplo, esta propuesta que tuvo el ministro Caputo de que el Estado Nacional cobre el 9% de IVA y el cada provincia fije su valor para complementar un impuesto a la venta global, nosotros lo vemos con muy buenos ojos. porque somos muy eficientes a la hora de manejar los números y queremos ese tipo de competencia para poder seguir generando desarrollo", afirmó. Y sumó: "Nosotros recogemos el guante y vamos por esa reforma eh tributaria que de alguna forma modifique los poderes tributarios originarios que tienen las provincias y que nosotros pasemos a jugar otro rol".