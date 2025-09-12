Gaido celebró los 121 años de Neuquén con el segundo edificio del Polo Tecnológico y nuevos anuncios

El intendente de Neuquén capital anunció un nuevo Parque Industrial para mil empresas, un nuevo centro ambiental, el tercer edificio del Polo Tecnológico y 105 cuadras de asfalto en ese barrio. Los detalles.

Una gran bandera de la ciudad de Neuquén , con la confluencia de los ríos sobre un fondo azul, se desplegó este viernes sobre los modernos ventanales de la segunda nave del Polo Tecnológico de Neuquén. La estructura de vidrio y hormigón, que antes contrastaba con el desolado paisaje de la meseta, hoy se ve integrada con el barrio Distrito 2, que está en pleno crecimiento, y se proyecta como un punto de encuentro entre el sector público y el privado, las universidades y las empresas, la industria petrolera y las nuevas economías que persigue Neuquén para sostener su desarrollo económico.

Este viernes, en el 121° aniversario de la capitalidad de Neuquén, el intendente Mariano Gaido , el gobernador Rolando Figueroa , autoridades de YPF y otros funcionarios cortaron las cintas de la segunda nave del Polo Científico Tecnológico, que ya tiene un destino concreto. A partir de un acuerdo firmado el martes en la expo Argentina Oil & Gas 2025 con el presidente de YPF, Horacio Marín, el espacio se destinará al desarrollo de Instituto Vaca Muerta (IVM), que apunta a formar a los futuros trabajadores de la industria del petróleo y gas.

El edificio será un centro de formación para los futuros técnicos de la industria, ya que se estima que Vaca Muerta va a requerir 17 mil nuevos profesionales para 2030. "Queremos que esas oportunidades de trabajo sean para los neuquinos y neuquinas", dijo la jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, María Pasqualini, que aclaró que la segunda nave albergará también a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad de Flores (UFLO) y la Universidad Patagonia Argentina (UPA). Aclaró que se integrarán también la escuela de robótica provincial y un instituto de investigación biomédica.

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (48) Sebastián Fariña Petersen

A las dos naves ya estrenadas se sumará una tercera estructura, que se licitará en los próximos días, y que busca generar un gran polo de formación, innovación y desarrollo empresarial en la zona norte de la capital. Este viernes, además, se dio inicio al funcionamiento del laboratorio de Inteligencia Artificial (IA) para PyMES, pensado para potenciar la competitividad y la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas de la región.

“La asociación de lo público y lo privado es lo que funciona”, insistió Gaido, para señalar una de las naves del Polo como producto concreto de esa sociedad. Recordó que la ciudad de Neuquén es la tercera en la Argentina que más crece porque aquí hay “predictibilidad política, económica, jurídica, social, y está acompañada por un ordenamiento y la eficiencia en la administración de los recursos”.

El intendente celebró los 60 meses de superávit en su gestión frente a la Municipalidad de Neuquén y aseguró que esos recursos deben volcarse a obras para el beneficio de los vecinos y para las 25 familias que cada semana eligen la zona para instalarse. Las obras también deben funcionar como un imán para las empresas, por lo que destacó el desarrollo de obras complementarias al polo, como las avenidas y la extensión de los servicios, que permitió que los privados inviertan en un espacio productivo que se conecta en 15 minutos con el centro a través de la nueva Avenida Soldi.

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (26) Sebastián Fariña Petersen

Más anuncios para la ciudad

Gaido aseguró que las cuentas ordenadas le permitieron invertir en obras clave para Neuquén. "Tenemos un plan histórico de obras, con los nuevos ingresos a la ciudad, la ampliación de servicios esenciales, para que las empresas que invierten tengan un gobierno presente. Sumamos cloacas, agua potable, avenidas", repasó y dio detalles de lo que está por venir.

Para generar la Neuquén planificada y moderna de los 15 minutos, el intendente anunció la licitación de la tercera nave del Polo y la licitación del Parque Industrial en el nuevo ejido, a la vera de la ruta 67, con mil hectáreas para mil empresas.

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (25) Sebastián Fariña Petersen

También reafirmó el compromiso por generar un Parque Solar con 10 megas de potencia, y la licitación del nuevo Centro Ambiental, que dará previsibilidad en la disposición final de los residuos urbanos de toda la Confluencia (incluidos Plottier, Centenario, San Patricio del Chañar y Vista Alegre) para los próximos 50 años-

A su vez, agregó que en 120 días se desarrollarán 105 cuadras más de asfalto en el barrio del Distrito 2 que abraza al Polo, y que tiene como límite un parque lineal en las bardas que se integra también al ecosistema de formación e innovación que alberga esta estructura. En total, se invirtieron unos 30 millones de dólares en obras conectividad en infraestructura para permitir la inversión privada del Polo y así transformar un antiguo microbasural en una nueva zona jerarquizada de la capital.

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (30) Sebastián Fariña Petersen

"Pero lo más importante es lo que va a tener adentro, que es el Instituto Vaca Muerta", dijo Gaido sobre el centro de formación que coordinará YPF y que podría comenzar las clases a mediados de 2026. "El 22 de septiembre le entregamos la llave a YPF y lo va a acondicionar con desarrollo, infraestructura para que empiece a funcionar", señaló el intendente sobre un espacio que incluirá un laboratorio y hasta un pozo petrolero en una zona cercana para simular los yacimientos.

El jefe comunal aclaró que "el tercer edificio del Polo Tecnológico es una inversión 7 mil millones de pesos que vamos a hacer junto con la provincia. Ya lanzamos la licitación del tercer edificio que va a tener un data center con la Cooperativa Calf, oficinas e infraestructura para infotech, para Conicet, y para institutos de biotecnología y biomedicina", aclaró.

Estado y empresas para las nuevas economías de Neuquén

A su turno, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó el trabajo realizado en Neuquén capital y la apuesta a un trabajo mancomunado con el sector privado. "En lugar de soportar lo que deciden allá lejos, nos sentamos a planificar que Neuquén queremos construir. Tenemos mucho diálogo con las empresas para que el sector privado participe en la gobernanza; no queremos que pase como en otros lugares que se van las empresas no queda absolutamente nada", afirmó.

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (45) Sebastián Fariña Petersen

Destacó el aporte de las empresas en el desarrollo de rutas y caminos, o en los fondos que dan a la educación a través de las becas Gregorio Álvarez, "para que 20 mil neuquinos tengan una beca" y para que la ventana de oportunidad que brinda Vaca Muerta se transforme en un futuro sustentable para la población. "No se puede redistribuir lo que no se tiene, como hacían otros que terminaron endeudados y con déficit, pero también que hay entender que detrás de cada planilla de Excell hay personas", aclaró.

Para Figueroa, Neuquén enfrente "un desafío que no es político, es generacional" y que incluye la articulación con el sector privado para el desarrollo de nuevas economías. En ese sentido, el intendente Gaido destacó la apuesta al turismo a través del Paseo Costero, los parques y los eventos culturales, que permitió subir la ocupación hotelera al 70% los fines de semana largo. Y la apuesta nueva que se ve materializada en el Polo Tecnológico, con Ab Astra como un ejemplo de las primeras empresas exitosas que ya se radicaron en el sector.

Aniversario de la ciudad, con más inauguraciones

Además del corte de cintas en la segunda nave del Polo Científico Tecnológico, el intendente Mariano Gaido y el resto de las autoridades participaron este viernes del lanzamiento de la Feria del Libro 2026. La agenda comenzó el 1° de septiembre con la inauguración de avenidas Los Paraísos, Eslovenia y Soldi, el lanzamiento del nuevo plan ambiental, la inauguración de una ciudad deportiva en Barrio Confluencia y un nuevo tramo del Paseo Costero en el sector Club Independiente. También se celebró la tradicional carrera "Mi ciudad corre".

SFP Aniversario 121 Neuquen Inauguran Polo tecnologico (75) Sebastián Fariña Petersen

Este sábado, a las 10, se realizará la inauguración oficial del Balcón del Valle, un nuevo atractivo turístico que también ofrecerá un espacio de recreación y deporte para los vecinos y vecinas. Y a las 14, la calle Obrero Argentino será escenario del tradicional desfile cívico-militar, en el marco del aniversario 121° de la capital neuquina, uno de los atractivos que más convoca a las familias neuquinas.