El consejo más útil para comprar en Shein: cómo pagar un 30% menos

Las compras online son furor en el país en este 2025. En detalle, de qué manera abonar la compra sin tener que pagar un extra por impuestos.

Desde el inicio de 2025, las tiendas online que traen productos del exterior se han vuelto furor y sus números de venta en Argentina aumentan exponencialmente con el paso de los meses. En el caso de Shein , los usuarios deben tener en cuenta un aspecto que puede reducir el costo de cada pedido: cómo comprar y pagar un 30% menos.

El truco para comprar productos en Shein desde Argentina y pagar un 30% menos al momento de abonarlos se difundió en redes sociales y muchos usuarios se sorprendieron al descubrirlo.

Traer productos desde el exterior siempre significó un dolor de cabeza para las personas, que debían esperar hasta el último momento para saber si el pedido supera las restricciones de Aduana para entrar al país.

Para poder pagar menos en cada compra y que no impacte en la suma del impuesto Percepción a cuenta de Ganancias (30%) que realiza ARCA de forma anual. Para evitar este monto extra, las personas deben hacer su compra desde billeteras virtuales y configurar el pago directamente desde la aplicación de Shein. Esto evita que la compra se realice en pesos, impacte en los impuestos y se cobre un 30% extra.

shein.webp Furor por Shein: cómo comprar desde Argentina y pagar un 30% menos

A su vez, otro método muy utilizado es no abonar la compra en pesos junto al resumen de la tarjeta, evitando así los impuestos extra a las compras con tarjeta de crédito en el exterior. Para ello, hay que anular el débito automático y realizar el pago directamente con los dólares de la cuenta corriente del banco para que tome el valor oficial del dólar al momento de hacerlo.

Desde la eliminación de algunos impuestos y la apertura a la importación, los pedidos en tiendas online como Shein y Temu han crecido exponencialmente en el último tiempo. De hecho, según un informe de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), más de 1.572 millones de dólares en ropa extranjera durante los primeros cinco meses de 2025.

En ese sentido, en los últimos meses se difundió un rumor en redes sociales sobre una supuesta limitación que iba a imponer la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la compra de productos en el exterior.

shein Muchos productos que se venden en Shein y Temu se consiguen más baratos en Once.

No obstante, los requisitos siguen siendo los mismos que se mantuvieron en el último tiempo:

Cada envío puede contener hasta tres unidades idénticas del mismo producto.

La compra debe ser únicamente para uso personal, sin fines comerciales o de reventa.

El peso máximo de cada uno de ellos: el límite por envío es de hasta 50 kg.

El valor de la compra no puede superar los 3.000 dólares.

De qué manera rastrear un pedido de Shein desde Argentina

Para poder rastrear una compra de Shein desde Argentina, lo primero será ingresar al sitio web oficial con nombre de usuario y contraseña. Debe ser la misma con la que se efectuó la compra a rastrear.

Dentro del portal hay que acceder a la categoría "Mis Pedidos", donde estará la información de todos los pedidos de la cuenta. Se podrán visualizar los confirmados, los pendientes e incluso los que ya se entregaron.

Dentro de esta sección hay que dirigirse a "Pedidos enviados" y seleccionar la opción "Seguir", para conocer más información sobre los pedidos en camino.

En tanto, para poder acceder a uno particular y que el sistema arroje toda la información correspondiente, el usuario tendrá que colocar el código de seguimiento que Shein le envió al mail asociado al momento de confirmar la compra. Esto es imprescindible para que el sistema pueda diferenciar los pedidos y no confundir entregas.

Sin embargo, chequear el pedido desde la web oficial de Shein no es la única forma de hacerlo. Otra muy utilizada por los argentinos es ingresar directamente en el portal del Correo Argentino, encargado de la distribución del paquete una vez que llega al país, y posicionarse sobre la categoría "Envíos internacionales".

De igual manera, el código de seguimiento se deberá pegar en el menú para que el sistema informe cuál es el estado del pedido y en qué circunstancia se encuentra. No obstante, también se puede hacer desde otras páginas web como la de "Mail Américas", en su opción "Tracking" junto al código de seguimiento del pedido.