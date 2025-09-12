Neuquén sale a buscar inversores privados para proyectos hidroeléctricos

Es para generar energía limpia mediante el aprovechamiento de los caudales de ríos y arroyos. Enviaron invitaciones a más de 100 potenciales desarrolladores.

El Gobierno provincial anunció que se encuentra en pleno proceso de convocar a potenciales inversores para el desarrollo, reutilización o construcción de más de 30 proyectos hidroeléctricos a pequeña y mediana escala en distintos puntos de Neuquén .

Según se informó, la iniciativa busca generar energía limpia mediante el aprovechamiento de los caudales de ríos y arroyos, y cualquier tipo de iniciativa que contribuya al crecimiento de las comunidades cercanas a cada futuro emprendimiento .

La convocatoria de interés -que estará abierta hasta el 6 de octubre - está dirigida a empresas nacionales e internacionales, consorcios, consultoras y profesionales especializados, que acrediten capacidad técnica, legal y financiera para llevar adelante las etapas de proyecto, ejecución, operación y mantenimiento de los aprovechamientos hidroeléctricos.

El ministro de Planificación, Rubén Etcheverry, explicó que el gobierno provincial, a través de Emprendimientos Hidroeléctricos S.E.P. (EmHidro), trabaja en el desarrollo de aprovechamientos multipropósito en todo el territorio provincial.

“Lo que estamos buscando es aprovechar el gran recurso agua que tiene la provincia de Neuquén, que tiene una de las cuencas hidrográficas más extensas de la Patagonia y de la que solo se aprovecha una pequeña porción de su potencial”, indicó Etcheverry y agregó que “ya se han enviado invitaciones a más de 100 potenciales desarrolladores del mercado energético, y ya han comenzado a realizar consultas más específicas”.

Diversidad entre ríos y arroyos

Explicó que, gracias a la diversidad de recursos, ríos y arroyos, existen en la provincia varias posibilidades para el desarrollo privado de Pequeños y Medianos Aprovechamientos Hidroeléctricos Multipropósito (PAH y MAH respectivamente).

En ese sentido, indicó que hay diferentes tipos de iniciativas, algunas existentes con instalaciones, otras en etapa de proyecto básico o factibilidad, con estudios ambientales preliminares y también, en inventario.

“Queremos saber es en qué condiciones sería viable la inversión, conocer a los inversores, el mercado y en qué condiciones se podrían desarrollar los proyectos, y lo que se busca es, más que lo que puede ofrecer la provincia, es qué estaría requiriendo el inversor en cuanto al desarrollo de cada proyecto en particular”, sostuvo.

Etcheverry se refirió a la necesidad de trabajar en forma articulada entre lo público y lo privado, y afirmó: “Lo que pretendemos es evitar el aporte infinito del Estado en proyectos que nunca se terminan y trabajar junto al inversor privado, para avanzar en el desarrollo de cada iniciativa en particular".

El pliego de condiciones para la Manifestación de Interés se encuentra disponible de manera gratuita en el portal oficial de EmHidro (www.emhidro.com.ar) y en el del ministerio de Planificación, Innovación y Modernización (https://minplanificacion.neuquen.gob.ar). Allí podrá ser consultado por todos los interesados.

Según el cronograma de la convocatoria, hay tiempo de manifestar formalmente el interés hasta el 6 de octubre de 2025 a las 12. Las propuestas deberán enviarse en formato digital (PDF) a los correos oficiales de EmHidro ([email protected]) y del ministerio de Planificación ([email protected]).

Aprovechamientos:

Aluminé – Aluminé

Calbuco – San Martín de los Andes

La Fragua – Manzano Amargo

Coyuco – Cochico – Cochico

Aprovechamientos en etapa de proyecto básico o factibilidad (Alto Neuquén):

Colomichicó – Potencia estimada: 38 Megavatio (MW)

Los Guiones – Potencia estimada: 25 MW

Butalón Norte – Potencia estimada: 24 MW

Aprovechamientos en nivel de inventario con estudios ambientales preliminares:

Roblecillos – 46 MW

Manzano Amargo – 30 MW

Curamileo – 34 MW

Covunco – 5 MW

Atreuco – 54 MW

Matancilla – 64 MW

Aprovechamientos en inventario (sin estudios de detalle):