Rechazan probation y el empresario que volcó en su BMW a más de 200km/h irá a juicio

Producto del violento accidente murió Edgar Barte, de 53 años. "No podemos permitir que la sociedad sufra riesgos producto de una diversión", planteó la Fiscalía.

El juez de garantías Raúl Aufranc rechazó aplicar una suspensión del proceso a prueba al empresario que volcó en su vehículo a 200 kilómetros por hora y provocó la muerte de su acompañante. En su resolución, el magistrado entendió como razonable la calificación que sustenta la fiscalía y subrayó la conducta temeraria del imputado.

El 29 de junio de 2024 aproximadamente a las 14, M.R. conducía un automóvil marca BMW en cercanías de la intersección de las rutas 51 y 7, acompañado por Edgar Barte, de 53 años, cuando perdió el control del rodado y volcó. El rodado se desplazó más de 400 metros.

De acuerdo a la pericia accidentológica, el siniestro se produjo sin intervención de terceros y producto de la rotura del neumático trasero izquierdo cuando circulaba al menos a 203 kilómetros por hora kilómetros por hora. Su acompañante murió en forma inmediata como consecuencia de un traumatismo encefalocraneano.

M.R. fue imputado por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente y antirreglamentaria de un vehículo con motor, doblemente agravado por conducir en exceso de velocidad y con culpa temeraria.

bmw accidente ruta 51 neuquen

La defensa del imputado solicitó que se aplique una suspensión de juicio a prueba, sin embargo, el Ministerio Público Fiscal y la querella particular se opusieron. De acuerdo a lo expuesto por la fiscal del caso Silvia Moreira, “no se dan los presupuestos legales, porque el mínimo de la escala es de tres años y en este caso existen dos agravantes”. Uno de los requisitos de la probation es que la pena que pueda corresponder sea de ejecución condicional, es decir, menor a los tres años. En este caso se solicitaría una sanción mayor.

Aufranc sostuvo que “el dictamen negativo de la fiscalía resulta fundado en grado suficiente”, y manifestó que “no compete a los jueces suplir la decisión del titular de la acción penal en todo lo que hace a la intención de continuarla o interrumpir su promoción”.

“No puede prosperar el pedido del beneficio de la suspensión. Hay afectación al interés público y el interés general, es un delito culposo con una grave violación de cuidado y con temeridad. No podemos permitir que la sociedad sufra riesgos producto de una diversión y que en las rutas de la provincia se circule a más de 200 kilómetros por hora sin consecuencia alguna”, había fundado Moreira sobre el rechazo a la aplicación de la probation.

La dinámica del accidente

De acuerdo a lo que se pudo reconstruir del accidente se estableció que el conductor comenzó a levantar velocidad y según las pericias, el siniestro ocurre cuando el vehículo circulaba a un mínimo de 220 Km/h, es decir que iba a más rápido, incluso se habla de 230 km/h, pero las pericias solo establecen la base de velocidad comprobable.

A esa velocidad, el BMW pincha el neumático delantero izquierdo, el del lado del conductor, por lo que el auto viró hacia el otro carril y el conductor volanteó hacia la derecha con dirección a la banquina.

bmw accidente ruta 51 neuquen El BMW circulaba por la Ruta 51 a más de 220 km/h

Se estima que durante 200 metros intentó algún tipo de maniobra de control del rodado, pero sin éxito. En su último intento desesperado muerde la banquina y al tratar de estabilizarlo vuelve a volantear y ahí entró en trompo y volcó dando tumbos en tirabuzón por más de 140 metros.

Esos tumbos fueron de frente y de costado y con alturas que fueron variando hasta que el auto quedó con las ruedas hacia arriba a más de 50 metros de la banquina. Fue tal la magnitud los tumbos que no solo quedó totalmente destruido el BMW, sino que perdió dos cubiertas y dos ruedas completas.

Si bien ambos tenían puesto el cinturón de seguridad, el acompañante falleció producto de un golpe en el cráneo contra uno de los parantes del auto. El conductor terminó internado en grave estado por múltiples lesiones. Entre ellas, varias costillas fracturadas, una perforación en el pulmón y hasta fractura de muñecas.