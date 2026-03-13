De Tricao Malal a la fama: la historia de Gonzalo y su video comentado por el barbero de Messi

El video de Gonzalo Pereyra, un joven barbero del norte neuquino, fue comentado por Nico Jaffe, el peluquero de Messi, y se convirtió en un éxito.

En el pequeño pueblo de Tricao Malal , uno de los rincones más lindos del norte neuquino, un barbero llamado Gonzalo Pereyra está haciendo historia. Con solo 19 años, ha logrado algo que pocos pueden decir: su video grabado en las alturas del cerro Malal fue comentado por uno de los barberos personales de Lionel Messi, Nico Jaffe.

El joven, que estudia veterinaria en General Pico, La Pampa, comenzó a cortar cabello en su hogar a los 14 años. "Arranqué cortando en casa, con herramientas precarias, pero con mucha pasión", contó Gonzalo en contacto con LM Neuquén . "Mi abuelo, Clemente, y mi abuela, María, son crianceros y me enseñaron el valor del trabajo y la dedicación. Ellos me dieron raíces camperas y me instaron a seguir mis sueños", apuntó con supremo orgullo.

Años después, Gonzalo ya cuenta con herramientas de primer nivel en su barbería, New Style, en Tricao Malal, la cual se puede encontrar en Instagram como @newstylebarber.tm

En estas vacaciones, Gonzalo regresó a Tricao Malal y se dedicó a cortar cabello en su barbería local. "Me gusta hacer que la gente se sienta bien con su apariencia", dijo. "La barbería es una forma de hacer que la gente se sienta más segura de sí misma", añadió con satisfacción.

Corte de pelo en el cerro en Tricao Malal (6)

Fue en este presente regreso que Gonzalo decidió grabar un video cortando el pelo en las alturas del cerro Malal, con la majestuosa cordillera del Viento como telón de fondo. "Quería mostrar la belleza de mi pueblo y la pasión que tengo por la barbería", afirmó. El corte de pelo que realizó fue un degradé bajo con textura en la parte de arriba, un estilo que le gusta mucho a realizar al prometedor profesional de las tijeras.

"Ser barbero va más allá de un simple corte de pelo", admitió el conocido Gonza. "Es una forma de conectar con la gente y con sus historias”, sostuvo. A su vez agradeció, por el enorme trabajo audiovisual desplegado a @benjamiin_retamal por las tomas de filmaker y a @nico_olate por sumarse a la experiencia.

Le cortaron el pelo en Tricao Malal

Paisajes que enamoran y Messi

Desde la cima del cerro emblema de Tricao Malal, se puede apreciar una vista impresionante del pueblo y de otros atractivos característicos de la zona. "Se ve el Cerro de la Buitrera, la China Muerta, el Volcán Tromen y, de frente, la Cordillera del Viento, que es inmensa", describió Gonzalo con emoción. "Es como tener un balcón natural sobre el pueblo, es una vista que te deja sin aliento", agregó.

Por otra parte el video, que muestra al barbero realizando el corte de pelo con estilo y precisión, fue subido a sus redes sociales y rápidamente se convirtió en un éxito. Sin embargo, lo que realmente hizo que el video de Gonzalo se destacara fue el comentario de Nico Jaffe, uno de los barberos personales de Lionel Messi. "Me emocionó muchísimo que el barbero de Messi me esté comentando", dijo Gonzalo con una inmensa sonrisa. "Es un sueño hecho realidad", reconoció.

El barbero de Messi

Un barbero con estilo

Gonzalo “Gonza” Pereyra no se detiene ahí. Sueña con ser uno de los mejores barberos del país, quizás el mejor. "Quiero hacer de mi pasión una carrera y ser reconocido en la industria", expresó con determinación. "La barbería es mi vida, y estoy dispuesto a trabajar duro para lograr todos mis objetivos", admitió.

Este chico no solo es un barbero talentoso, sino que también es un apasionado de la edición de video. Él mismo edita sus videos y los sube a sus redes sociales, donde ha ganado una gran cantidad de seguidores.

Corte de pelo en el cerro en Tricao Malal

"La barbería es mi vida", repitió. "Me gusta cortar cabello, me gusta editar videos, me gusta hacer de mi pasión una carrera. Estoy agradecido de tener la oportunidad de hacer lo que amo", aseguró con mucha convicción.

Gonzalo también es un joven con un corazón generoso. "Me gusta enseñar a otros chicos que quieran aprender la barbería", indicó. "La barbería es un arte, y quiero compartirlo con otros jóvenes de mi pueblo, para que tengan su propio emprendimiento y generar su propia entrada económica. A mi hoy este trabajo me da una inmensa mano para costear parte de mis estudios universitarios", concluyó.