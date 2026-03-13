Violencia en los hospitales: buscan aplicar multas y sanciones para pacientes y familias agresoras

La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa en la Legislatura. El proyecto propone incluso hasta 30 días de arresto.

La escalada de violencia contra los trabajadores en los hospitales y centros de salud de la provincia llegó a la Legislatura de Neuquén. En los últimos días, comenzó el análisis de un proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial que busca establecer fuertes sanciones para quienes agredan al personal.

La iniciativa fue presentada por el gobernador Rolando Figueroa el 1° de marzo . Este último martes comenzó el debate en la Comisión de Asuntos Laborales. Ahora, los legisladores y distintos sectores del sistema analizarán las posibles medidas para prevenir este tipo de estos hechos.

El diputado Francisco Lepore, del bloque Avanzar , explicó que el objetivo central del proyecto es proteger a quienes trabajan en el sistema sanitario, frente a situaciones de violencia que se repiten con frecuencia en los distintos establecimientos.

“Tiene que ver con cuidar a nuestro personal de salud”, señaló y agregó: “Muchas veces vemos distintos hechos de violencia que se generan en las guardias, a veces en los consultorios, a veces con pacientes y a veces con familiares”, señaló.

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¿En qué consiste el proyecto?

La iniciativa que se debate propone medidas preventivas y sanciones contravencionales para toda aquella persona que genere agresiones a médicos, enfermeros, personal administrativo y otros trabajadores del sistema de salud de la provincia.

Entre las sanciones previstas se contemplan multas económicas y arrestos de hasta 30 días en los casos más graves.

“No se puede tolerar la violencia hacia quienes nos cuidan, que son los médicos, los enfermeros y el personal administrativo del sistema de salud”, afirmó el legislador. “No se puede tolerar la violencia hacia quienes nos cuidan, que son los médicos, los enfermeros y el personal administrativo del sistema de salud”, afirmó el legislador.

Según explicó Lepore, el objetivo es avanzar rápidamente en el tratamiento legislativo y escuchar a todos los sectores para consensuar. Además, remarcó que la violencia contra trabajadores de salud no puede ser tolerada, al tratarse de profesionales que cumplen un rol esencial para la comunidad.

Guardia de emergencias del Hospital Heller

El proyecto también contempla acciones de prevención, que se implementarían a través de comités especializados que funcionarían en la órbita del Ministerio de Salud de Neuquén.

Los espacios estarán integrados por representantes del sistema sanitario y de los trabajadores, con el objetivo de analizar los episodios de violencia, relevar información y proponer medidas concretas de seguridad.

Entre las alternativas que se analizan aparecen sistemas de videovigilancia, presencia de serenos o personal policial en centros de salud, entre otras acciones.

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El funcionario recordó que el año pasado también se avanzó en normativas para prevenir agresiones contra docentes y directivos en las escuelas, por lo que ahora se busca aplicar una lógica similar en el ámbito sanitario.

“Así como esta Legislatura tomó una posición respecto de las agresiones a docentes y directivos en las escuelas, entendemos que no puede estar bien la violencia contra quienes trabajan en el sistema de salud”, remarcó el diputado.

El proyecto continuará su tratamiento en comisión en las próximas semanas, donde se espera incorporar aportes de trabajadores de salud, sindicatos y autoridades sanitarias.