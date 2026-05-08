Rolando Figueroa defendió la jubilación anticipada: "El Estado debe pedir disculpas"

El programa permite el cese laboral voluntario de estatales precarizados, que en los '90 cobraban planes sociales y hoy no pueden jubilarse. Afirmó que no desfinancia al ISSN.

El gobernador Rolando Figueroa volvió a defender el decreto que firmó para acompañar un pedido del gremio de estatales ATE y otorgar así la jubilación anticipada a más de mil estatales que tenían edad para jubilarse pero no cumplían con los años mínimos de aportes porque habían cobrado en negro. "No desfinanciamos a nuestro instituto", afirmó.

Durante su discurso en el acto de lanzamiento de Neuquén Habita, un plan de créditos hipotecarios no bancarios para la construcción de la primera vivienda, el mandatario provincial dio más detalles del decreto que firmó ayer, para adelantar así una decisión que iba a tratarse en la Legislatura de la provincia a partir de un proyecto de ley impulsado por el secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo.

Aunque la iniciativa generó respaldo y también críticas entre los diputados provinciales, la decisión de Figueroa terminó por generar el beneficio para mil trabajadores del Estado, que recibirán la jubilación anticipada pero seguirán haciendo aportes jubilatorios.

"Es un decreto muy importante para nosotros porque también era respetar al trabajador de la provincia del Neuquén que durante años trabajó en negro y hoy habían personas en el Estado con más de 70 años trabajando con mucho esfuerzo todos los días para poder llegar a acceder a la jubilación", afirmó. "Ayer dijimos basta", disparó.

Figueroa cese laboral personas vulnerables

"El que ya se pasó cinco años de su edad jubilatoria que le correspondía y que no tiene todos los aportes porque el Estado no se los pagó porque lo tenía contratado en negro, esas personas de ahora en más le vamos a seguir pagando el salario hasta que cumplan los aportes jubilatorios", aseguró.

El gobernador aseguró que, desde este momento, no tendrán que acudir a sus puestos de trabajo, aunque harán los aportes jubilatorios para no desfinanciar al ISSN. "Habían personas de 70 años que con un gran esfuerzo, con enfermedades crónicas, hacían tareas que no podían realizar", dijo.

Y agregó: "Fue un acto de estricta justicia en donde el Estado también debe pedir disculpas cuando pagaba el negro, cuando sucedía esto y que estas personas también tengan la oportunidad de jubilarse como todos nosotros vamos a tener seguramente el derecho si aportamos los años que corresponden".

Rolando Figueroa y Carlos Quintriqueo Rolando Figueroa y Carlos Quintriqueo en el acto de reconocimiento al cese laboral de personas vulnerables.

Figueroa comparó la situación de los estatales de 70 años que seguían cumpliendo su esquema de trabajo "y habían acomodado ñoquis que no venían a trabajar, muchos de los cuales compartieron algún momento de la vida conmigo, que están enojados, pero me toca un rol en el cual nosotros tenemos que llevar justicia".

A quiénes beneficia la jubilación anticipada

El programa abarca a aquellos trabajadores que tienen edad para jubilarse en el Estado pero no alcanzan el número de años de aportes que se requieren para la jubilación porque tenían contratos precarios en sus primeros años de tareas. Se calcula que son 1700 los trabajadores públicos que cumplen el requisito, pero de continuar el sistema podría alcanzar los 3.000 estatales.

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"Es voluntario y seguramente algunos se irán adhiriendo en estos meses, y otras personas seguramente querrán seguir, pero realmente es una decisión histórica", dijo Quintriqueo a LM Neuquén.

Los puntos importantes del decreto incluyen el alcance excepcional, porque está dirigido exclusivamente a agentes con edad avanzada y trayectoria laboral vulnerablel, y el cese voluntario es decir que el trabajador decide adherirse al régimen de acompañamiento para abandonar la actividad laboral activa.

También busca regularizar la planta estatal eliminando situaciones de precarización encubierta que persistieron por años.

Uno de los datos más que sobresable del anuncio es el sesgo de género de la precarización histórica laboral en el Estado neuquino. El 90% de los beneficiarios son mujeres.