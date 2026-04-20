Polémicas y apoyo político al proyecto de "pasividad anticipada" de Carlos Quintriqueo: "Van a seguir aportando al ISSN"

Busca que tres mil estatales bajo planes sociales en los '90 dejen de trabajar y sigan aportando. "No pueden seguir hasta los 80 años para jubilarse", dijo.

Carlos Quintriqueo armó un revuelo político con el proyecto de “ jubilación anticipada ”, que —según sus propias palabras— no es otra cosa que una reparación histórica para agentes que cobraron durante más de 15 años un plan social en los ‘90, en su mayoría mujeres, y que hoy no cuentan con los años de aporte necesarios para jubilarse.

Aclaró que la iniciativa no tiene relación con las amas de casa que accedieron a la jubilación durante el gobierno de Cristina Kirchner, sino que apunta a una reparación que debe asumir el Estado, por haber utilizado mano de obra “en negro”, sin obra social y durante años, en tareas dentro de hospitales, cocinas y guarderías infantiles. Hoy, esas personas tienen entre 70 y 80 años y presentan problemas de salud.

El proyecto cosechó algunos apoyos, incluso inesperados dentro de un sector importante de la oposición. Si bien aún no tomó estado parlamentario, recaería en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la posibilidad de tratarse en breve.

legislatura.jpg La Legislatura de Neuquén, en tensión con jueces garantistas.

Según Quintriqueo, la iniciativa ya era conocida por el gobernador Rolando Figueroa, pero había quedado postergada en los últimos tres años.

Pasividad anticipada: "No es una jubilación, siguen aportando"

“En realidad no es una jubilación, porque la persona sigue aportando el 21 por ciento a la caja de jubilaciones hasta completar los años. Después, una vez excedida la cantidad de años requeridos, se computa”, explicó el secretario general de ATE Neuquén en diálogo con LM Neuquén.

La iniciativa podría comenzar a discutirse en comisión y alcanzaría a un número importante de estatales en esta condición: alrededor de 3.000 agentes, en su mayoría mujeres, muchas de ellas con problemas de salud.

“Durante años trabajaron sin aportes y sin obra social. La mayoría tiene más de 70 años, trabajaron 17 años en negro y para jubilarse todavía deberían seguir muchos años más. Es una injusticia del Estado”, remarcó.

“En realidad no es una jubilación, porque la persona sigue aportando el 21 por ciento a la caja de jubilaciones hasta completar los años. Después, una vez excedida la cantidad de años requeridos, se computa” - Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén. “En realidad no es una jubilación, porque la persona sigue aportando el 21 por ciento a la caja de jubilaciones hasta completar los años. Después, una vez excedida la cantidad de años requeridos, se computa” - Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén.

Ahora bien, ¿cómo está el proyecto en términos políticos? ¿Tiene apoyos? Según se pudo conocer, desde su presentación existe un nivel de consenso que permitiría pedir su tratamiento preferencial, aunque todavía deberán analizarse aspectos técnicos.

La diputada por Democracia Neuquina, Mónica Guanque, salió a respaldar el proyecto en redes sociales. Integra un bloque opositor junto a Federico Méndez. En esa línea también se ubican César Gass y Brenda Buchiniz, de Cumplir, quienes ya están al tanto de la propuesta de reparación histórica.

Brenda Buchiniz La diputada provincial por Cumplir, Brenda Buchiniz, dijo que el proyecto de "pasividad anticipada" "es razonable y atendible, pero hay que discutirlo. Sebastián Fariña Petersen

“Estuvimos conversándolo con Lépore (Francisco, de Avanzar Neuquén dentro de La Neuquinidad), Brenda Buchiniz y Juan Sepúlveda (MPN)”, indicó el sindicalista.

Por su parte, Buchiniz, en diálogo con LM Neuquén, coincidió en que recibieron el proyecto de Quintriqueo y lo consideró “atendible y razonable”, por lo que se comprometieron a analizarlo en profundidad. Sin embargo, planteó reparos sobre el impacto en la estructura estatal: “Si se reemplazan con otros trabajadores estatales, lo acompañaremos; si no, no”, advirtió.

“Es un problema causado por el Estado, y debe solucionarlo el Estado. No puede haber una persona de 80 años haciendo tareas de limpieza. No podemos hacerles pagar el precio de una mala política de contraprestación”, agregó.

En el MPN aún no analizaron el proyecto en detalle, pero ya existen reparos, principalmente vinculados a la posibilidad de generar precedentes judiciales para el Estado. Sobre todo, porque se trata de personas que cobraban un plan social de otra época, sin vínculo directo con los actuales programas provinciales.

Qué busca atender la iniciativa

La situación que intenta abordar el proyecto tiene raíces profundas. Durante años, distintas áreas del Estado provincial incorporaron trabajadores bajo modalidades precarias que no garantizaban derechos laborales plenos, entre ellos los aportes jubilatorios.

Hoy, muchos de esos trabajadores atraviesan una situación crítica: superan la edad jubilatoria, pero no pueden acceder a una jubilación por falta de aportes.

Desde ATE sostienen que no se trata de una responsabilidad individual, sino de una consecuencia directa de las políticas de contratación del propio Estado.

El proyecto deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en la Legislatura, donde será analizado en comisiones antes de llegar al recinto.

Quintriqueo entregó personalmente la iniciativa a la diputada Mónica Guanque, quien adelantó el apoyo de su bloque y convocó a acompañarla durante su tratamiento.

“Es el sindicalismo el que viene a reparar una deuda de la política con las y los compañeros”, sostuvo el dirigente en las puertas de la Legislatura tras presentar el proyecto.