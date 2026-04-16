Carlos Quintriqueo quiere "jubilación" anticipada para estatales de Neuquén: a quiénes alcanzaría y qué dice el proyecto

El titular de ATE presentó un proyecto en la Legislatura para crear un régimen de pasividad anticipada destinado a trabajadores precarizados.

El secretario general de ATE, Carlos Quintriqueo, presentó en la Legislatura un proyecto de ley que busca crear un régimen de “pasividad anticipada” para trabajadores estatales que no cuentan con los aportes necesarios para jubilarse. Desde el gremio lo definieron como “una reparación a la precarización laboral”.

"No es jubilación, es una pasividad anticipada, y decimos esto porque estas personas trabajaron en el Estado durante muchos años. Cumplían un horario igual que el estatal y no tenía aportes, especialmente en la década del 90", explicó Quintriqueo a LM Neuquén , tras aclarar que se trata de trabajadores informales por casi 20 años.

El dirigente aclaró que son alrededor de 3000 las personas que estarían dentro de esta posibilidad de acceder a una pasividad anticipada por la que seguirían cobrando su sueldo, seguirían aportando a la caja provincial, pero sin cumplir funciones. Son empleados estatales que tienen entre 60 y 75 años y muchos de ellos tienen problemas de salud.

"Sería una especie de retiro anticipado, te quedás en tu casa cobrando el 100% y seguís haciendo un aporte a la caja jubilatoria hasta que alcances los años", aclaró.

Legislatura de Neuquén Edificio.jpg

La iniciativa fue elevada esta semana a la vicepresidenta primera a cargo de la presidencia de la Cámara, Zulma Reina, y apunta a dar respuesta a una problemática que, según ATE, afecta a un sector históricamente postergado dentro del propio Estado.

“El objetivo es saldar la deuda del Estado provincial con aquellos trabajadores que por años prestaron servicios sin reconocimiento alguno”, señaló el proyecto.

La iniciativa establece la creación de un régimen de pasividad anticipada destinado a trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial -tanto centralizada como descentralizada- que superen en al menos cinco años la edad requerida para jubilarse según la Ley 611, pero que no reúnan los aportes previsionales necesarios.

Se trata de personas que, en muchos casos, trabajaron durante años bajo modalidades precarias, como planes sociales o programas estatales, sin que esos períodos fueran reconocidos como aportes jubilatorios.

En esa línea, el texto incluye a quienes hayan prestado servicios bajo figuras como la Ley 2128, planes jefes y jefas de hogar, planes Trabajar o esquemas similares.

Cómo funcionaría el régimen

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es que los trabajadores que accedan a este régimen dejarían de prestar servicios laborales, pero continuarían percibiendo su salario “normal y habitual” hasta completar los aportes necesarios para acceder a la jubilación.

Además, el proyecto plantea que la pasividad anticipada se otorgue de manera automática una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos, evitando trámites administrativos que puedan demorar el acceso al beneficio.

SFP Firman acuerdo paritarias ATE Gobierno (16) Sebastián Fariña Petersen

Cuando el trabajador alcance los aportes necesarios, la propia administración pública deberá iniciar de manera automática los trámites jubilatorios.

ATE aseguró en sus redes sociales que el proyecto fue presentado como una respuesta directa a años de políticas laborales que generaron situaciones de desigualdad dentro del Estado. “Una reparación a la precarización laboral”, sintetizaron desde el gremio al dar a conocer la iniciativa.

El planteo no es nuevo dentro del sindicato, que desde hace años viene denunciando la existencia de trabajadores que cumplieron funciones durante largos períodos sin estabilidad ni aportes previsionales.

En ese marco, la propuesta busca no sólo dar una solución a quienes están cerca de la edad jubilatoria, sino también visibilizar el impacto de esas formas de contratación.

El proyecto también contempla el efecto que tendría la medida en la estructura de la administración pública. Según se establece, los cargos que queden vacantes a partir del ingreso de trabajadores a la pasividad anticipada podrán ser cubiertos de acuerdo con las necesidades del servicio.

Esto abre la puerta a un recambio dentro del Estado provincial, en un contexto en el que también se discute el pase a planta permanente de trabajadores precarizados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/CQuintriqueoOk/status/2044400633697157518&partner=&hide_thread=false Esta mañana presentamos un proyecto de ley de Pasividad Anticipada en la @LegislaturaNqn. Proponemos reparar una deuda histórica con trabajadores que estuvieron gran parte de su vida precarizados/as. https://t.co/tl5hIPwXKn . Gracias a los legisladores que nos recibieron y… pic.twitter.com/BeSibTPP6G — Carlos E. Quintriqueo (@CQuintriqueoOk) April 15, 2026

La situación que busca atender la iniciativa tiene raíces profundas. Durante años, distintas áreas del Estado provincial incorporaron trabajadores bajo modalidades que no garantizaban derechos laborales plenos, entre ellos los aportes jubilatorios.

Hoy, muchos de esos trabajadores se encuentran en una situación crítica: superan la edad jubilatoria, pero no pueden acceder a una jubilación por falta de aportes.

Desde ATE sostienen que no se trata de una responsabilidad individual, sino de una consecuencia directa de las políticas de contratación del propio Estado.

El proyecto deberá ahora iniciar su recorrido legislativo en la Legislatura donde será analizado en comisiones antes de llegar al recinto.

Quintriqueo llevó en mano el proyecto a la diputada Mónica Guanque, quien adelantó el apoyo de su bloque. La legisladora convocó a los involucrados en esta iniciativa a apoyar el proyecto durante su tratamiento en el recinto.

“Es el sindicalismo el que viene a reparar una deuda de la política con las y los compañeros”, sostuvo Quintriqueo en las puertas de la Legislatura luego de entregar el proyecto.