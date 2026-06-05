Un MPN de aniversario en medio de su crisis más profunda

El 4 de junio de 1961 se fundó el gran partido que tuvo la provincia de Neuquén, hoy convertido en un sello vacío y sin rumbo.

Desde aquella elección de abril de 2023 que lo sacó del poder en la provincia después de 60 años, el Movimiento Popular Neuquino (MPN) se tambalea como un boxeador en el ring al que le aplicaron un golpe certero al hígado, y que necesita agarrase de las cuerdas para no terminar en la lona.

Si fue Knockout o no lo sabrán los dirigentes que todavía tienen responsabilidad de conducción, los que aspiran a tenerla o aquellos que, con nostalgia, observan desde lejos los vestigios de lo que fue aquel gran partido provincial que durante décadas pareció invencible, y que en la actualidad se parece más a un sello vacío que a un espacio político.

¿Cómo se llegó a esta situación? seguramente no hay una explicación, sino una multiplicidad de elementos que confluyeron para que el MPN haya quedado reducido casi a un recuerdo.

En cuanto a lo electoral y de las razones de esa derrota de hace algo más de tres años en la provincia, vale traer a la memoria una advertencia de Felipe Sapag, allá lejos y hace tiempo. Se trata de un fragmento del discurso que pronunció luego de haber ganado su primera elección, el 18 de marzo de 1962: “El gobierno oficialista de Neuquén ha caído derrotado por las mismas razones que caerá mañana el Movimiento Popular Neuquino si se olvida de que llega al poder para gobernar para el pueblo, si se encasilla en estériles luchas internas, en cabildos políticos o si sus legisladores y funcionarios se entregan a la vida fácil, con los dineros provenientes de sus dietas suculentas”.

El Movimiento Popular Neuquino hoy

El partido provincial cuenta en la actualidad con intendentes, presidentes de comisiones de fomento y un bloque fuerte en la Legislatura pero, sin embargo, no está en el mapa de la política provincial.

Esto porque, de manera implícita o explícita, la mayoría se alineó detrás de Rolando Figueroa. Y Mariano Gaido, que podría haber conservado la bandera emepenista desde un lugar de fortaleza, como lo es la intendencia de Neuquén capital, decidió lanzar desde hace tiempo su propio proyecto con “Primero Neuquén”.

mpn quiebre

En lo estrictamente partidario, el MPN dejó de funcionar de manera orgánica, pese a que los ex gobernadores Jorge Sapag y Omar Gutiérrez mantuvieron sus lugares en la Convención y la Junta, cargos que se renovarán en las elecciones convocadas para el 23 de agosto de este año.

El mes pasado, el ex intendente de Villa El Chocón, Nicolás Di Fonzo, confirmó que será candidato a presidente buscando, según dijo, integrar a todos los sectores para recuperar “la dinámica y el protagonismo” que tuvo el partido. ¿Podrá? Resulta difícil imaginarlo.

Lo cierto es que aquel MPN, fundado un 4 de junio de 1961 en la casa de Amado Sapag, en la ciudad de Zapala, que sentó los cimientos de una provincia y que fue protagonista de grandes logros en materia de salud, educación y obras de infraestructura está muy lejos de éste.

Unos pocos encuentros (como el de Cutral Co) y algunas expresiones aisladas recordaron este jueves el aniversario del MPN. Lo hicieron, por caso y de diferente manera, Jorge Sapag, Mariano Gaido, legisladores, concejales y dirigentes del MAPO.

En ninguna de esas consideraciones, muchas de forma, se habló de un partido con vocación de poder, sino más bien del movimiento popular que alguna vez supo ser.