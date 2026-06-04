Myriam Bregman llega a Neuquén y llama a construir una alternativa política "desde abajo"

La referente de la izquierda visitará este sábado la capital neuquina. Cuestionó al gobierno de Javier Milei y reivindicó la movilización social.

La diputada nacional Myriam Bregman visitará Neuquén para participar de un acto político organizado por el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Frente de Izquierda y de los Trabajadores - Unidad (FIT-U).

La actividad se desarrollará este sábado 6 a las 16 en el Club Pacífico , en Córdoba 153 de la capital neuquina, y tendrá como eje el debate sobre la construcción de una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei.

Antes del encuentro, la dirigente brindará una rueda de prensa entre las 16 y las 16:30, donde abordará la situación política y social del país, además de los desafíos que plantea la izquierda en el actual escenario nacional.

La visita de Bregman se produce pocos días después de participar en la movilización por los 11 años del movimiento Ni Una Menos, una jornada marcada por el reclamo contra la violencia de género y los recientes casos de femicidio que conmocionaron al país.

miryam bregman en neuquen (1)

Críticas a Milei y defensa de la movilización social

En la previa de su llegada a Neuquén, Bregman lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei y cuestionó las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. "Venimos de dar una enorme respuesta en las calles ante el brutal femicidio de Agostina, una nena de 14 años, y tenemos que soportar que el canalla que tenemos de presidente diga que no existen los femicidios", sostuvo la dirigente.

En ese marco, llamó a fortalecer la organización social y política para enfrentar lo que considera un avance de sectores conservadores y de ultraderecha. "No va más ni la derecha que nos ataca porque no nos callamos ni los supuestos aliados que nos dicen que nos pasamos tres pueblos", afirmó, al tiempo que convocó a transformar "la angustia y la furia" en organización y movilización.

miryam bregman en neuquen

El desafío de pasar de la simpatía a la organización

El acto en Neuquén forma parte de una serie de encuentros que Bregman y el PTS vienen realizando en distintas provincias del país. Según la dirigente, el objetivo es debatir cómo ampliar la base social de la izquierda y convertir el respaldo expresado en distintos sectores en una fuerza política organizada.

"Quienes tenemos un cierto reconocimiento tenemos la obligación de decir que ese reconocimiento se logró en la calle y con lucha colectiva". "Ahora tenemos que ver cómo de ser miles pasamos a ser millones", expresó.

Bregman también sostuvo que existe una porción importante de la sociedad que no comparte el rumbo político actual y que busca alternativas distintas a las expresiones tradicionales del peronismo, el radicalismo y el PRO.

"Hay todo un sector que no se derechizó y que sigue opinando que hay que enfrentar a estos gobiernos de ultraderecha", aseguró. "Hay todo un sector que no se derechizó y que sigue opinando que hay que enfrentar a estos gobiernos de ultraderecha", aseguró.

miryam bregman en neuquen (3)

La apuesta de la izquierda en el escenario político

Durante sus declaraciones, la referente del FIT-U advirtió sobre la posibilidad de que continúe el rumbo económico actual más allá de la figura presidencial.

"Se prepara un mileísmo sin Milei en la Argentina. Las clases dominantes están viendo cómo soltar a Milei si hace falta, pero quieren preservar todo lo que conquistaron: el ataque a los derechos de los trabajadores", afirmó.

WhatsApp Image 2026-06-04 at 20.51.55_16x9

En ese contexto, insistió en la necesidad de construir una alternativa política desde las bases sociales y sindicales. "Hay que poner en pie un nuevo movimiento histórico que tenga su eje central en los intereses de la clase trabajadora, de las mujeres y de la juventud, que no tiene destino bajo este sistema", señaló.

Finalmente, convocó a quienes simpatizan con las ideas de la izquierda a involucrarse activamente en la organización política. "Nadie lo va a hacer por nosotros. Llegó el momento de que todos y todas lo tomemos en nuestras manos", concluyó.