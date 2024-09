Myriam Bregman en Neuquén: "La casta está feliz y el pueblo trabajador sufriendo"

SFP Myriam Bregman en LU5 (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Habla muy bien de los de abajo porque la gente hace todo eso para ir a laburar. Hoy un municipal bonaerense está cobrando 350 mil pesos. Si la gente va a trabajar, no puede pagar dos o tres transportes de ida y lo mismo de vuelta", dijo en la entrevista radial.

"Pero habla muy mal de los de arriba. No hemos logrado juntar diez voluntades, somo cinco del bloque y con cinco más podríamos estar llamando a sesión especial para derogar el DNU que vetaba la ley de alquileres que no era una solución completa pero arreglaba algo", afirmó.

Bregman acusó a Milei de comprar voluntades

"El presidente va comprando voluntades", acusó la diputada nacional. "Cuando le fracasa la primera Ley Bases, él dijo que corrían las valijas, que había valijeros del tabaco. Y luego empezó a comprar voluntades con valijas y puestos", agregó, con menciones especiales para dos legisladores neuquinos.

"A (Lucila) Crexell le compraron el voto con un puesto en la UNESCO en París. Ahora el diputado (Pablo) Cervi cambia su voto, ¿por qué motivo? ¿qué le hizo cambiar su voto, que le ofrecieron?", dijo y reclamó: "Yo a todos los pueblos a los que voy, les pido que rindan cuentas por esta falta de coherencia".

SFP Myriam Bregman en LU5 (8).JPG Sebastián Fariña Petersen

"Es una medialuna por día el aumento al jubilado, son 17 mil pesos por mes. Es nada", se enojó. "Y cuando discuten sus dietas le ponen muchos énfasis. Adorni que dice barbaridades todas las mañanas, van tres veces que se cambia de cargo para tener una dieta mayor. Defienden sus dietas con uñas y dientes", dijo y agregó: "Para los jubilados teníamos que aplaudir a los radicales porque le daban 17 mil pesos por mes y después se dan vuelta".

También se expresó con dureza hacia los gobernadores, a los que Milei pidió durante su discurso hacer un ajuste mayor. Aclaró que los mandatarios provinciales se quejan por tener que ajustar cuando firmaron el Pacto de Mayo con el presidente y aceptaron esas condiciones.

El descontento popular hacia Milei

"Hoy la juventud se quedó sin nada. Yo viajo en colectivo y en tren, voy a hacer las compras y hablo con los pibes. Veo un desencanto, muchos pibes que votaron o creyeron dicen que me alcanza o me alcanza menos que antes", afirmó Bregman, que consideró que el presidente perdió parte del apoyo popular.

La diputada reconoció que Milei supo reconocer la frustración del electorado para llegar al poder. "Milei canalizó la frustración diciendo que iba a atacar a la casta, porque en la pandemia se degradaba nuestra calidad de vida mientras la clase política no hacía nada o estaban de joda. Eso llevó a que ganara un sector que acusaba a la casta. Pero ese discurso se va degradando", aseguró.

"Milei no se explica sin la estafa electoral que fue Unión por la Patria, y ahora se cambian el nombre para volver al poder. Alberto Fernández que ya es un meme, pero antes nos ofrecieron a Scioli o a Massa, que ahora es abogado de los fondos buitre, en lugar de hacer algo por ese casi 50% de la población que lo votó", aseguró.

diputados ley bases bregman Con varios cruces y polémicas, se están aprobando los artículos particulares de la Ley Ómnibus.

Para Bregman, la solución es construir una fuerza política desde abajo que exceda a la izquierda. "No hay otro país en el mundo que tenga cinco diputados de lo que en otros países se llama la extrema izquierda. No nos vendemos, no hay valija que nos compre. Vos sabés lo que votamos, somos coherentes y damos la cara", dijo, aunque señaló que hace falta "construir una fuerza política desde abajo que vaya más allá del partido".

"Yo no creo que la gente no tiene reacción. Cuando hay convocatorias claras y serias, se reacciona, como en la marcha universitaria. No eran sólo los que habíamos pasado a la Universidad. Me encontré con todo el mundo", dijo y añadió: "Se necesita que esta pelea se unifique, que los jubilados no vayan solos todos los miércoles a enfrentar los gases lacrimógenos que tira Patricia Bullrich, la CGT está más enfocada en la interna del peronismo. Deberían estar defendiendo a los que trabajaron toda una vida".

"No es momento de creer en salvadores o salvadoras y sólo nos dan a elegir entre 25% o 50% de pobreza. Hay que construir una fuerza política desde abajo que respete a los trabajadores, a los jubilados, y que use los recursos protegiendo el ambiente y los pueblos originarios", afirmó.

El futuro de la Argentina

Bregman aseguró que no hay buenas perspectivas económicas, y menos para la población de menos recursos. "No va a rebotar esa V para la gente común. Por ahora tampoco para la macroeconomía, pero sí para las grandes empresas que multiplican ganancias y se llevan los dólares", afirmó.

SFP Myriam Bregman en LU5 (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

"El programa económico está armado para el crecimiento de unos pocos, como todos los neoliberales, por algo se rodea de menemistas, y ustedes lo vieron en Neuquén de una forma terrible", dijo, en relación a la crisis de finales de los 90 y su impacto en localidades como Cutral Co. "Va a liquidar lo que queda y está esperando que gane Trump a ver si le tira algún huesito, que ya sabemos lo caro que nos salen", cerró.