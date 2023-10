El CV de Myriam Bregman: curiosa, pincharrata y abogada de desaparecidos

"No es un león, es un gatito mimoso del poder económico", dijo Myriam Bregman , candidata a presidenta por el Frente de Izquierda Unidad, durante la primera edición del debate presidencial. Su frase sobre su rival, Javier Milei , es una de las más recordadas de la campaña para estas elecciones presidenciales 2023, y pone en escena a una abogada y militante que se convirtió en la máxima referente de la izquierda en Argentina.

Cuando tenía 8 años, junto a su hermano Mauricio, que en ese momento tenía 6, ingresaron a la casa abandonada de La Celma y llegaron hasta el sótano, donde se ejecutó al ex presidente de facto. "Eran permanentes los homenajes que los militares iban a hacerle a Aramburu durante la dictadura a la plaza de Timote. Hacían que toda la escuela concurra y eso marcó toda la dictadura", relató en una entrevista.

Myriam Bregman Javier Milei vuelo Santiago del Estero Myriam Bregman y Javier Milei tomaron el mismo vuelo a Santiago del Estero para el debate.

En 1987, a raíz de una inundación en Timote, los padres decidieron que ella y su hermano, que tenía 13 años, se mudaran a Carlos Tejedor. Vivían en una casa prestada.

En el plano profesional, Bregman es recordada poro ser una de las abogadas en el juicio de Jorge Julio López, que desapareció en 2006 luego de brindar testimonio contra el comisario Miguel Etchecolatz, condenado por genocidio por los delitos durante la última dictadura.

Myriam creció en el campo, donde realizaba todas las tareas rurales que le encargaban sus padres. En 1983, con el regreso de la democracia, le gustaba acompañar a su padre a los actos de Raúl Alfonsín en los pueblos cercanos.

Además, es fanática de Estudiantes de La Plata. "Cuando empecé a ser un poco más grande me di cuenta de que no era necesario ser de River o de Boca y que podía elegir, y siempre me gustó Estudiantes. Por supuesto, después ya más de grande lo elegí conscientemente", dijo en una entrevista sobre su afición por el equipo pincharrata.