Estados Unidos: quién se posiciona para representar al partido demócrata luego de la declinación de Joe Biden

Luego de anunciar que desistía de competir por su reelección, Biden dijo que su preferencia estaba con Harris. "Mi primera decisión como candidato del partido en 2020 fue elegir a Kamala Harris como mi vicepresidenta y ha sido la mejor decisión que he tomado. Hoy quiero ofrecer todo mi apoyo y respaldo para que Kamala sea la candidata de nuestro partido este año", fue el mensaje de Biden.

Kamala Harris Kamala Harris, vicepresidenta de Estados Unidos, en un acto reciente. Twitter

El mes próximo se realizará el encuentro de los demócratas, a quienes este domingo Biden exhortó a trabajar unidos para vencer a Trump. Harris, de 59 años, es la primera mujer en la historia de los Estados Unidos que llegó al cargo de vicepresidenta.

Además, fue la primera mujer negra y sudasiática que fue seleccionada para ocupar un cargo nacional en el partido.

La carrera política de Kamala Harris

Antes de ser compañera de fórmula de Biden en 2020 fue senadora por California, su lugar de nacimiento. Estudió Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Howard, y también Derecho en Hastings.

Sus padres eran inmigrantes jamaicanos e indios, por lo que creció asistiendo a una iglesia bautista negra y a un templo hindú.

Fue fiscal general de California, senadora y aspirante presidencial por un breve lapso de tiempo, hasta que el 11 de agosto de 2020 Biden lo nombró como su compañera de fórmula.

El 7 de noviembre de 2020 Harris fue elegida vicepresidenta, cargo que ocupa hasta la actulidad.

La declinación de Joe Biden

El mandatario de los Estados Unidos, Joe Biden, anunció este domingo que no se postulará para la reelección en los próximos comicios presidenciales.

En un comunicado dirigido a la nación, Biden destacó los logros de su administración durante los últimos tres años y medio, incluyendo una economía robusta, reformas históricas en atención médica y medicamentos, así como importantes avances en seguridad y justicia social.

El presidente del país norteamericano expresó su agradecimiento al pueblo estadounidense por su apoyo y resaltó la importancia de continuar trabajando para cumplir con sus deberes hasta el final de su mandato.

"Ha sido el mayor honor de mi vida servir como su Presidente. Y aunque ha sido mi intención postularme para la reelección, creo que es en el mejor interés de mi partido y del país que me retire", afirmó.

El mandatario adelantó que brindará más detalles sobre su decisión en un discurso a la nación a finales de esta semana. Biden también agradeció a la vicepresidenta Kamala Harris por su colaboración y compromiso en estos años de gestión.

"Hoy creo lo que siempre he creído: que no hay nada que Estados Unidos no pueda hacer, cuando lo hacemos juntos. Solo tenemos que recordar que somos los Estados Unidos de América", señaló.





Qué dijo Trump sobre la declinación de Joe Biden

El expresidente y candidato por el Partido Republicano Donald Trump se refirió al tema minutos después de la confirmación. En una llamada telefónica con CNN.

Trump dijo que Biden pasará a la historia como "el peor presidente con diferencia en la historia de nuestro país", y ante el posible reemplazo de la actual vicepresidenta Kamala Harris, el republicano respondió con sorna que "será más fácil de derrotar de lo que habría sido Biden".

El magnate devenido en político insistió en que el actual mandatario “no era apto para postularse” y “ciertamente no es apto para servir” como presidente.

“El corrupto Joe Biden no era apto para postularse como presidente, y ciertamente no es apto para servir ¡Y nunca lo fue! Sufriremos mucho por su presidencia, pero remediaremos el daño que ha hecho muy rápidamente. ¡HAGAMOS A AMÉRICA GRANDE DE NUEVO!”, publicó Trump en su red social Truth poco después del anuncio de Biden.