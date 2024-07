¿Qué es el humo que invadió el cielo y llama la atención en Neuquén?

El fuerte olor a quemado llamó la atención de muchos vecinos, muchos de los cuales se volcaron a las redes sociales para conocer el motivo del fenómeno. "Mucho humo en zona paseo de la costa, y barrios cercanos Neuquén. Alguien sabe algo? Casi no se puede respirar en la calle parece neblina", dijo un usuario en la red social X (ex Twitter), mientras otro agregó: "El olor a humo que hay en Neuquén, no se puede respirar boludo. Fuera de joda". Otro testimonio aportó: "Estoy en Barrio La Sirena, y es insoportable el olor".