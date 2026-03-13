Volvió Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores: todas las opciones para disfrutar al aire libre

El evento comenzó este viernes y se extenderá hasta el sábado. La propuesta combina música en vivo con carros de comedia rápida y más de 180 emprendedores.

La ciudad capital vive la primera edición del año de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores , una de las propuestas más convocantes del calendario cultural. El evento, que ya es un clásico neuquino, reúne a emprendedores, gastronomía y espectáculos al aire libre.

Las actividades comenzaron este viernes por la tarde en el parque Jaime de Nevares, en el oeste de la capital neuquina, y continuarán también durante el sábado entre las 18 y las 23 horas.

La iniciativa reúne a cientos de vecinos y visitantes que se acercan a recorrer la feria, disfrutar de la música en vivo y compartir una salida diferente al aire libre. E n esta ocasión, más de 180 emprendedores eligieron ser parte.

Además, en el marco del Mes de la Mujer, la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano instaló un espacio de promoción y prevención de la salud integral femenina. La actividad busca acercar herramientas y orientación a quienes se acerquen al evento y quieran conocer más sobre estas temáticas.

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Emprendedores y sabores para todos los gustos

Uno de los principales atractivos es la gran cantidad de emprendedores que participan de la feria. Según detalló Morena Traversi, coordinadora de Jefatura de Gabinete del municipio, hay más de 180 puestos con una amplia variedad de productos elaborados por vecinos de la ciudad.

En los stands se pueden encontrar distintas producciones regionales, entre ellas ropa y accesorios, plantas, artículos de jardinera, cosmética natural, perfumes, velas artesanales, artesanías, trabajos en madera, productos de panificación y alimentos caseros.

“Siempre trabajamos con productos propios, nunca de reventa. Lo que buscamos es fortalecer el trabajo de nuestros vecinos y vecinas que producen en la ciudad”, afirmó Traversi. “Siempre trabajamos con productos propios, nunca de reventa. Lo que buscamos es fortalecer el trabajo de nuestros vecinos y vecinas que producen en la ciudad”, afirmó Traversi.

La feria busca visibilizar el trabajo de emprendedores locales y promover la economía regional a través de la comercialización directa de productos elaborados por sus propios creadores.

La propuesta contempla además el espacio gastronómico de Confluencia de Sabores, que ofrece una amplia variedad culinaria para quienes visiten el predio. En total participan 30 food trucks y 10 carros de bebidas, con opciones que van desde comidas rápidas y platos regionales hasta postres y bebidas artesanales.

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Música en vivo y actividades para los más chicos

El evento incluye también espectáculos artísticos y música en vivo en el escenario central. Las actividades combinan propuestas infantiles pensadas para los más chicos y presentaciones de bandas locales.

La feria continuará durante la jornada del sábado, con la misma propuesta de emprendedores, gastronomía y espectáculos en vivo, consolidándose como uno de los eventos más convocantes del fin de semana en la ciudad de Neuquén.