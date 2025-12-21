En 9 fotos: una multitud copó el Neuquén Emprende y disfrutó "Navidad en las estrellas" de Elevé

Con una gran convocatoria durante todo el fin de semana, la última edición del año tuvo su broche de oro con un show en las alturas.

Más de 90 mil personas pasaron este fin de semana por la edición Navidad de Neuquén Emprende en el Parque Jaime de Nevares. Durante dos jornadas, hubo un sinfín de actividades que tuvieron un broche de oro con el espectacular show aéreo de Eleve y el cierre de la feria junto a Confluencia de Sabores, en el contexto de la amplia agenda de Neuquén Capital Navideña, que desarrolló múltiples actividades y continua este lunes con más propuestas.

El intendente de la ciudad, Mariano Gaido , señaló que “Capital Navideña se ha ganado el corazón de los neuquinos” y destacó que, durante estos días, Neuquén se transformó en “una ciudad turística que recibe personas de distintas localidades”.

En ese sentido, remarcó que la propuesta permitió “incrementar las ventas” y valoró el rol de la gastronomía, de Confluencia de Sabores y de Neuquén Emprende , al tiempo que afirmó que la llegada del espectáculo Eleve “iba a ser una sorpresa realmente espectacular”.

El evento en fotos

El cierre de la edición Navidad de Neuquén Emprende tuvo como momento central el espectáculo aéreo de la compañía Eleve Danza, una puesta en escena de gran escala que combinó música, tecnología y despliegue artístico en altura.

La agenda de Neuquén Capital Navideña continuará el lunes con el Pesebre Viviente en el arbolito de Navidad, con la participación de representantes de distintos cultos, dando continuidad a una programación que posicionó a la ciudad como punto de encuentro regional durante las fiestas.

Neuquén emprende edición navidad Eleve (3) Omar Novoa

Neuquén emprende edición navidad Eleve (2) Omar Novoa

Neuquén emprende edición navidad cierre (2) Omar Novoa

Neuquén emprende edición navidad cierre (1) Omar Novoa

Neuquén emprende edición navidad cierre Omar Novoa

Neuquén emprende edición navidad Eleve Omar Novoa

NEUQUEN EMPRENDE