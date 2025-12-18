Neuquén Capital Navideña: un finde con feria de emprendedores, gastronomía y shows

La feria reunirá a más de 170 emprendedores y emprendedoras, junto a alrededor de 30 espacios gastronómicos, con puestos de comida, bebidas y productos locales.

La Municipalidad de Neuquén anunció una agenda extendida de actividades que se desarrollarán desde este jueves y hasta el lunes , como parte de la propuesta Neuquén Capital Navideña , con eje en una nueva edición de Neuquén Emprende Navideño junto a Confluencia de Sabores y una programación cultural, recreativa y familiar distribuida en distintos puntos de la ciudad.

La programación comenzará este jueves, a las 21, en el arbolito de Navidad, con el sorteo del concurso de dibujos navideños organizado por la secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional, a cargo de Luciana De Giovanetti. La actividad se realizará en el momento del encendido del arbolito y convocará a niñas y niños que participaron del certamen durante los días previos, con el sorteo de premios que incluyen bicicletas y juguetes.

El viernes continuará la agenda con el recorrido de autos antiguos sobre la Avenida Argentina, acompañados por Papá Noel, previsto alrededor de las 21.

A esta propuesta se sumará el inicio del ciclo de coros en el arbolito de Navidad, que se desarrollará durante viernes, sábado y domingo, siempre a partir de las 21. El viernes se presentarán el coro Caña con Ruda y el Ensamble de Canto Colectivo, dando inicio a una programación coral que acompañará todo el fin de semana.

En paralelo, el sábado y el domingo el Parque Jaime de Nevares será sede de la edición navideña de Neuquén Emprende junto a Confluencia de Sabores, que se desarrollará de 19 a 24.

El sábado por la noche, la programación artística en el Parque Jaime de Nevares incluirá la presentación de Los Acuña, agrupación folklórica integrada por Gabriel y Marcos Acuña, Iván Moreno, José Toledo y Patricio Ponce, reconocidos por combinar la tradición del folklore argentino con una impronta contemporánea.

Durante la misma jornada se presentará la Compañía Escuela Municipal de Folklore, integrada por 25 bailarines con formación avanzada en danzas tradicionales, estilizadas y malambo norteño, como parte de un proyecto que reúne a más de 150 bailarines de talleres municipales.

La noche culminará a las 21:30 con la Misa Criolla, dirigida por el músico neuquino Naldo Labrín, con la participación de solistas, instrumentistas y coros de la región. “Es una propuesta muy especial que reúne artistas locales y tradiciones que forman parte de nuestra identidad”, expresó Pasqualini.

El domingo, la jornada en el Parque Jaime de Nevares comenzará con espectáculos infantiles y continuará con una programación artística que incluirá al clown Facu Disturbio.

Luego será el turno de Sami, Samantha Denise Fernández Berzoni, cantante nacida en la provincia de Buenos Aires y radicada en Neuquén desde hace 14 años, integrante de la banda Manteca Kush, quien presentará su propuesta solista con un repertorio que refleja su identidad artística y sus influencias musicales. En esta presentación estará acompañada por Agus, Agustín Narambuena, en guitarra, y Nani, Nazarena Fernández Berzoni, en la voz, con versiones de artistas como Fabiana Cantilo y Mon Laferte.

Más tarde se presentará La Rockera, banda de rock originaria del Alto Valle neuquino, con raíces en la ciudad de Senillosa, integrada por José Gerardo Villafañe, Rolito Nahuel y Nahuel Luján, con un repertorio dedicado al rock nacional e internacional.

A las 22 está previsto el espectáculo aéreo “Navidad en las Estrellas”, a cargo de la compañía Eleve Danza, una propuesta artística en altura que combinará música, tecnología y puesta escénica para el disfrute de toda la familia. “Es un espectáculo aéreo en el Parque Jaime de Nevares que es realmente impactante y que invita a disfrutar en familia”, señaló la funcionaria.

El cierre de la jornada estará a cargo de Influjo Estelar, banda tributo a la obra de Luis Alberto Spinetta.

La agenda de la Capital Navideña se extenderá también al lunes, con una propuesta en el arbolito de Navidad. A las 20 se realizará el Pesebre Viviente, con la participación de representantes de distintos cultos de la ciudad.

Desde la Municipalidad destacaron que todas estas actividades forman parte de Neuquén Capital Navideña, impulsada desde el 8 de diciembre, con el objetivo de consolidar a la ciudad como un punto de encuentro regional durante las fiestas, fortalecer el perfil turístico y generar movimiento económico en sectores como la gastronomía, el comercio y los servicios.

En ese marco, se invitó a vecinos, vecinas y visitantes de la región a participar de cada una de las propuestas programadas para este fin de semana y los días previos a la Navidad.

La importancia de Neuquén emprende para la economía local

La secretaria de jefatura de Gabinete, María Pasqualini, destacó que hay “propuestas para que las familias puedan disfrutar antes de la Navidad”. En ese sentido, señaló que la agenda se desplegará tanto en el arbolito de Navidad del centro como en el Parque Jaime de Nevares, con eventos que se desarrollarán de manera simultánea.

Sobre esta iniciativa, Pasqualini subrayó que “Neuquén Emprende Navideño y Confluencia de Sabores son muy importantes porque movilizan la economía local, acompañan a los emprendedores y generan un espacio de encuentro para las familias en estas fechas”.

La feria reunirá a más de 170 emprendedores y emprendedoras, junto a alrededor de 30 espacios gastronómicos, con puestos de comida, bebidas y productos locales. Habrá stands de decoración, diseño, cosmética natural, indumentaria, marroquinería, plantas y regalos navideños, con rubros que incluyen accesorios, aromas, artesanías, encuadernación, madera, macramé, textil y vitrofusión.

La propuesta incluirá además un escenario 360°, magia, actividades deportivas, juegos inflables y una programación especial con sorpresas navideñas para toda la familia. También estará presente la Estación del Bienestar, un espacio dedicado a la promoción de la salud, donde profesionales realizarán testeos de VIH y sífilis y aplicarán vacunas del calendario obligatorio para personas adultas. A esto se sumará la presencia del arbolito de Navidad y de Papá Noel, para que niñas y niños puedan sacarse fotos.