Finde largo en Neuquén capital: emprendedores y foodtrucks convocan en el Jaime de Nevares

Este 21 y 22 de noviembre vuelve la feria Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores. La grilla completa para aprovechar el evento.
Los que no viajaron este fin de semana largo XL pueden aprovechar los días libres para disfrutar de las actividad que propone la ciudad y que invitan también a los turistas de otras ciudades y provincias. Entre ellas se destaca la feria Neuquén Emprende, que se presentará este viernes y sábado en el Parque Jaime de Nevares, acompañado por la propuesta gastronómica de Confluencia de Sabores.
María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, aclaró que esta edición va a contar con 150 puestos, además de gastronomía y espectáculos. Aseguró que la feria "ya echó raíces" entre los neuquinos y recibe masivas convocatorias en cada edición. Esta vez, la cita será el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, desde las 18, para complementar las propuestas turísticas del finde largo.
Como en cada edición, las calles internas del parque Jaime de Nevares, en la esquina de las calles Illia y Alderete, serán el espacio para el emplazamiento de los stands de emprendedores, que forman parte del programa de formación de la Municipalidad y que ofrecen sus productos al público durante las dos jornadas.
A ellos se suma un área de foodtrucks y stands gastronómicos de Confluencia de Sabores. Por eso, los visitantes podrán comprar productos artesanales, como tejidos sahumerios, artículos de madera y también conservas, mermeladas y comidas y bebidas para el consumo en el lugar.
Si bien el Jaime de Nevares cuenta con bancos, la gran afluencia de pública limita los espacios para sentarse. Por eso, se recomienda llevar siempre reposeras o lonas para colocar sobre el pasto y así poder comer o escuchar a los músicos con mayor comodidad.
Este espacio verde cuenta, además, con áreas de juegos infantiles, que se complementarán con otras que ya están montadas para la ocasión, con las estructuras inflables y otros espacios recreativos para niños.
Grilla de espectáculos
Viernes 21
- 18:00 Apertura de Feria
- 19:00 Corazón Batuqueiro
- 20:00 Entretenedores Presenta Magia Payasa
- 21:00 Venegueitors
- 22:00 Gonziegram
Sábado 22
- 18:00 Apertura de Feria
- 19:00 Marito Diabolista presenta Pinto Circo
- 20:00 D5
- 21:00 DBL
- 22:00 Acid Pair
Otras propuestas para el finde largo en Neuquén capital
Con cuatro días libre para neuquinos y turistas, la Municipalidad de Neuquén preparó una agenda cargada de actividades, que busca potenciar a la ciudad como un destino turístico. Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica esperan que la ocupación de los alojamientos llegue al 50%, por lo que se prevé que los espacios recreativos de la ciudad tengan gran afluencia de público.
La Municipalidad compartió la agenda de actividades turísticas para este fin de semana, que incluyen no sólo la feria del Jaime de Nevares sino también una amplia gama de propuestas gratuitas y rentadas que combinan cultura y naturaleza.
Viernes 21
14:30hs Torre Talero - Guiado vehicular GRATUITO
Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264
16 a 20hs Muestra artística GRATUITO
MNBA Neuquén @mnbaneuquen
Navegación a motor Las Coloradas y Confluencia RENTADO
Tecim Eco Navegación Tel: 299 6341257
Sábado 22
9 a 18hs (cada 2hs): Península Hiroki - Visita guiada GRATUITO
Punto de encuentro: Portal de acceso ANP Península Hiroki. Tel: 299 5764264 |
9:45hs Excursión Bodegas Neuquinas RENTADO
Dos Puntos Viajes y Turismo Tel: 299 4192754
10hsTour Bodegas Neuquinas / Villa El Chocón RENTADO
Neuquén Travel Tel: 299 5806402
10 y 18hs Bus Turístico - Guiado vehicular GRATUITO
Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264
10 y 19:30hsTour Bodegas del Limay/ City tour nocturno y observatorio RENTADO
Cautivar Patagonia Tel: 299 3275120
11hs Oleoturismo en Praderas RENTADO
Praderas Neuquinas Tel: 299 5120777
11 a 15hs Muestra Arqueológica y Antropológica GRATUITO
Museo Gregorio Álvarez @museogregorioalvarez
11:30hs Minibus Costero + Hiroki - Guiado vehicular GRATUITO
Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264
16 a 19hs Muestra artística GRATUITO
Sala de arte Emilio Saraco @salaemiliosaraco
16 a 20hs Muestra histórica GRATUITO
Museo Paraje Confluencia @museoparajeconfluencia
Domingo 23
9, 9:30 y 18hs Tour Vaca muerta / Ecoparque / Sunset en bodega RENTADO
Cautivar Patagonia Tel: 299 3275120
9 y 14hs Proyecto Dino / Flotada en río Limay RENTADO
Neuquén Travel Tel: 299 5806402
9 a 18hs cada 2hs Península Hiroki - Visita guiada GRATUITO
Punto de encuentro: Portal de acceso ANP Península Hiroki Tel: 299 5764264
10hs Excursión Villa El Chocón RENTADO
Dos Puntos Viajes y Turismo Tel: 299 4192754
10 y 18hs Bus Turístico - Guiado vehicular GRATUITO
Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264
11:30hs Minibus Costero + Hiroki - Guiado vehicular GRATUITO
Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264
Lunes 24
9 a 18hs cada 2hs Península Hiroki - Visita guiada GRATUITO
Punto de encuentro: Portal de acceso ANP Península Hiroki Tel: 299 5764264
10hs Excursión Bodegas Neuquinas
Dos Puntos Viajes y Turismo Tel: 299 4192754 RENTADO
10hs Tour Bodegas
Neuquén Travel 299 5806402 RENTADO
10hs Tour Bodegas y Proyecto Dino
Cautivar Patagonia Tel: 299 3275120 RENTADO
10 y 18hs Bus Turístico - Guiado vehicular
Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264 GRATUITO
11:30hs Minibus Costero + Hiroki - Guiado vehicular
Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264 GRATUITO
14:30hs Isla 132 - Guiado vehicular
Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264 GRATUITO
16 a 22hs Expo Glam
Paseo de la Costa @glam.ok GRATUITO
Te puede interesar...
Leé más
Qué es el "Dirt jump", una disciplina que crece y tendrá su gran evento en Neuquén
Muerte en las puertas del hospital Heller: una autopsia clave mediante el Protocolo de Minnesota
Controles de tránsito reforzados y recomendaciones para circular por las rutas este finde XL en Neuquén
Noticias relacionadas
Dejá tu comentario