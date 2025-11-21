Finde largo en Neuquén capital: emprendedores y foodtrucks convocan en el Jaime de Nevares

Este 21 y 22 de noviembre vuelve la feria Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores. La grilla completa para aprovechar el evento.

Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores este finde en el parque Jaime de Nevares

Los que no viajaron este fin de semana largo XL pueden aprovechar los días libres para disfrutar de las actividad que propone la ciudad y que invitan también a los turistas de otras ciudades y provincias. Entre ellas se destaca la feria Neuquén Emprende, que se presentará este viernes y sábado en el Parque Jaime de Nevares , acompañado por la propuesta gastronómica de Confluencia de Sabores.

María Pasqualini, Jefa de Gabinete de la Municipalidad de Neuquén, aclaró que esta edición va a contar con 150 puestos, además de gastronomía y espectáculos. Aseguró que la feria "ya echó raíces" entre los neuquinos y recibe masivas convocatorias en cada edición. Esta vez, la cita será el viernes 21 y el sábado 22 de noviembre, desde las 18, para complementar las propuestas turísticas del finde largo.

Como en cada edición, las calles internas del parque Jaime de Nevares, en la esquina de las calles Illia y Alderete, serán el espacio para el emplazamiento de los stands de emprendedores, que forman parte del programa de formación de la Municipalidad y que ofrecen sus productos al público durante las dos jornadas.

A ellos se suma un área de foodtrucks y stands gastronómicos de Confluencia de Sabores. Por eso, los visitantes podrán comprar productos artesanales, como tejidos sahumerios, artículos de madera y también conservas, mermeladas y comidas y bebidas para el consumo en el lugar.

Si bien el Jaime de Nevares cuenta con bancos, la gran afluencia de pública limita los espacios para sentarse. Por eso, se recomienda llevar siempre reposeras o lonas para colocar sobre el pasto y así poder comer o escuchar a los músicos con mayor comodidad.

parque Jaime de Nevares

Este espacio verde cuenta, además, con áreas de juegos infantiles, que se complementarán con otras que ya están montadas para la ocasión, con las estructuras inflables y otros espacios recreativos para niños.

Grilla de espectáculos

Viernes 21

18:00 Apertura de Feria

19:00 Corazón Batuqueiro

20:00 Entretenedores Presenta Magia Payasa

21:00 Venegueitors

22:00 Gonziegram

Sábado 22

18:00 Apertura de Feria

19:00 Marito Diabolista presenta Pinto Circo

20:00 D5

21:00 DBL

22:00 Acid Pair

Otras propuestas para el finde largo en Neuquén capital

Con cuatro días libre para neuquinos y turistas, la Municipalidad de Neuquén preparó una agenda cargada de actividades, que busca potenciar a la ciudad como un destino turístico. Desde la Asociación Hotelera y Gastronómica esperan que la ocupación de los alojamientos llegue al 50%, por lo que se prevé que los espacios recreativos de la ciudad tengan gran afluencia de público.

La Municipalidad compartió la agenda de actividades turísticas para este fin de semana, que incluyen no sólo la feria del Jaime de Nevares sino también una amplia gama de propuestas gratuitas y rentadas que combinan cultura y naturaleza.

Viernes 21

14:30hs Torre Talero - Guiado vehicular GRATUITO

Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264

16 a 20hs Muestra artística GRATUITO

MNBA Neuquén @mnbaneuquen

navegación a motor Las Coloradas y Confluencia

Navegación a motor Las Coloradas y Confluencia RENTADO

Tecim Eco Navegación Tel: 299 6341257

Sábado 22

9 a 18hs (cada 2hs): Península Hiroki - Visita guiada GRATUITO

Punto de encuentro: Portal de acceso ANP Península Hiroki. Tel: 299 5764264 |

9:45hs Excursión Bodegas Neuquinas RENTADO

Dos Puntos Viajes y Turismo Tel: 299 4192754

10hsTour Bodegas Neuquinas / Villa El Chocón RENTADO

Neuquén Travel Tel: 299 5806402

10 y 18hs Bus Turístico - Guiado vehicular GRATUITO

Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264

el bus turístico fue la veddette en estas vacaciones

10 y 19:30hsTour Bodegas del Limay/ City tour nocturno y observatorio RENTADO

Cautivar Patagonia Tel: 299 3275120

11hs Oleoturismo en Praderas RENTADO

Praderas Neuquinas Tel: 299 5120777

11 a 15hs Muestra Arqueológica y Antropológica GRATUITO

Museo Gregorio Álvarez @museogregorioalvarez

11:30hs Minibus Costero + Hiroki - Guiado vehicular GRATUITO

SFP Peninsula Hiroki actividad turistica (19).JPG Sebastián Fariña Petersen

Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264

16 a 19hs Muestra artística GRATUITO

Sala de arte Emilio Saraco @salaemiliosaraco

16 a 20hs Muestra histórica GRATUITO

Museo Paraje Confluencia @museoparajeconfluencia

Domingo 23

9, 9:30 y 18hs Tour Vaca muerta / Ecoparque / Sunset en bodega RENTADO

Cautivar Patagonia Tel: 299 3275120

9 y 14hs Proyecto Dino / Flotada en río Limay RENTADO

Neuquén Travel Tel: 299 5806402

9 a 18hs cada 2hs Península Hiroki - Visita guiada GRATUITO

Punto de encuentro: Portal de acceso ANP Península Hiroki Tel: 299 5764264

10hs Excursión Villa El Chocón RENTADO

Dos Puntos Viajes y Turismo Tel: 299 4192754

Villa El Chocón

10 y 18hs Bus Turístico - Guiado vehicular GRATUITO

Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264

11:30hs Minibus Costero + Hiroki - Guiado vehicular GRATUITO

Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264

Lunes 24

9 a 18hs cada 2hs Península Hiroki - Visita guiada GRATUITO

Punto de encuentro: Portal de acceso ANP Península Hiroki Tel: 299 5764264

10hs Excursión Bodegas Neuquinas

Dos Puntos Viajes y Turismo Tel: 299 4192754 RENTADO

10hs Tour Bodegas

Neuquén Travel 299 5806402 RENTADO

10hs Tour Bodegas y Proyecto Dino

Cautivar Patagonia Tel: 299 3275120 RENTADO

10 y 18hs Bus Turístico - Guiado vehicular

Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264 GRATUITO

verano limay temporada

11:30hs Minibus Costero + Hiroki - Guiado vehicular

Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264 GRATUITO

14:30hs Isla 132 - Guiado vehicular

Salida desde Oficina de Informes Centro Tel: 299 5764264 GRATUITO

16 a 22hs Expo Glam

Paseo de la Costa @glam.ok GRATUITO