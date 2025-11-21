Delincuente reincidente cayó al intentar robar una casa e irá a la cárcel

El delincuente fue identificado como Emiliano Agustín Cano. Tenía una condena condicional de 1 año y 6 meses.

Un delincuente volvió a delinquir mientras cumplía una condena en libertad, fue atrapado in fraganti por la Policía y ahora irá a la cárcel a cumplir una pena efectiva. Fue descubierto en un intento de robo a una casa, hecho por el cual aceptó su responsabilidad mediante un acuerdo.

En una audiencia de control de acusación realizada el miércoles, el asistente letrado de la fiscalía de Robos y Hurtos, Luciano Vidal, presentó un acuerdo pleno mediante el cual Emiliano Agustín Cano fue declarado responsable por un intento de robo y aceptó cumplir una pena de prisión efectiva.

Esto es porque Cano tiene antecedentes penales por hechos similares, por lo que las partes acordaron que se unifique una condena condicional anterior que aún estaba vigente con la impuesta por los nuevos hechos y que se fije una pena única de cumplimiento efectivo.

El hecho que investigó el Ministerio Público Fiscal y que Cano reconoció haber cometido, se registró el 21 de octubre pasado, cerca de las 12:45. Ese mediodía, Cano ingresó a una vivienda ubicada en la calle Avenida del Trabajador de Neuquén, escalando un portón de rejas frontal de aproximadamente 2.40 metros de altura.

asistente letrado luciano vidal.jpg

Una vez en el interior del terreno, forzó una ventana de la vivienda, accedió y sustrajo una mochila, una tablet, un reel de pesca y un reloj digital. Luego, intentó darse a la fuga con los elementos, pero fue demorado por efectivos policiales que lo vieron salir por la venta y así se abrió la causa en su contra.

Por esto, tras admitir el hecho, Cano fue declarado penalmente responsable por el delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y en carácter de autor.

El acuerdo comprendió la imposición de 1 año y 6 meses de prisión y la unificación con otra pena anterior de 1 año y 6 meses condicional, que al unificarse quedó como una única pena de 3 años de prisión de cumplimiento efectivo. Además, las partes renunciaron a los plazos recursivos y, por este motivo, deberá realizarse en los próximos días una audiencia ante la jueza de ejecución penal para constituir a Cano en detenido y que comience a purgar la pena.

El representante del Ministerio Público Fiscal y el abogado defensor del imputado también acordaron la prórroga de la prisión preventiva que actualmente cumple por dos meses más o hasta que la pena quede firme y comience a ejecutarse.

SFP Fiscalia Ministerio Publico Fiscal (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Vidal manifestó como puntos a favor para concretar el acuerdo que en el hecho no hubo víctimas lesionadas, se recuperaron los elementos robados y que la víctima fue notificada del acuerdo y se mostró a favor de que el caso se resuelva de esta forma.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Cristian Piana, que estuvo a cargo de la audiencia y de controlar la legalidad del acuerdo, avaló el requerimiento de las partes en todos sus términos. De esta forma, declaró la responsabilidad penal, impuso 1 año y 6 meses de prisión, revolcó la condicionalidad de la pena anterior y unificó las condenas en 3 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Finalmente, el magistrado extendió por dos meses más la prisión preventiva que Cano viene cumpliendo.