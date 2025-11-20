Cómo es el nuevo parque temático que tiene Neuquén

La Municipalidad inauguró este jueves el segundo de siete parques que se crearán en toda la ciudad. Esta vez, es en el parque Jaime de Nevares.

La Municipalidad de Neuquén inauguró este jueves por la mañana un nuevo parque temático infantil en el Jaime de Nevares , donde un fuerte medieval se convierte en el eje de un espacio pensado para el juego y la imaginación. Esta obra forma parte del plan que incorporará siete parques temáticos en distintos sectores de la ciudad este año y se proyectan 20 más para el próximo.

Durante la presentación, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , destacó la importancia de esta obra dentro del plan municipal de recuperación y ampliación de espacios recreativos.

“Con el presupuesto municipal, cada vez que hablamos de superávit no solo hablamos de obras que cambian la vida de los neuquinos y neuquinas, sino también de estas políticas públicas que llevan una mejora importante en los espacios públicos”, señaló.

parque Jaime de Nevares

Pasqualini remarcó que “este es un lugar donde se desarrollan diferentes eventos, y la familia viene temprano, trae sus reposeras, disfruta del evento y de las actividades recreativas. Este fin de semana seguramente muchas familias van a disfrutar de este nuevo espacio, y también lo hacen durante la semana, después de la escuela”.

“Esto es cambiar la calidad de vida. El parque Jaime de Nevares lo llevamos en el corazón por todo lo que implica, no solo para quienes viven cerca, sino para toda la ciudad”, dijo la jefa de gabinete.

La inversión para realizar esta reforma integral fue de alrededor de $330 millones, proveniente de fondos municipales. “El presupuesto neuquino impacta en la mejor calidad de vida para los neuquinos y neuquinas”.

Maria tana pasqualini

Cómo es el nuevo parque temático

Por su parte, la subsecretaria de Coordinación Administrativa Institucional, Noelia Rueda Cáceres, precisó que la intervención abarca más de 700 metros cuadrados, con un castillo de 9 metros de alto por 6 de ancho, dos toboganes, escaleras, plataforma de juegos y un tubo de gateo. El área incluye 260 metros cuadrados de piso blando, juegos de trepar, mangrullos, hamacas, una calesita, opciones integradoras y sectores de descanso con mesas y bancos.

La funcionaria destacó el dinamismo del espacio y el impacto que tendrá la renovación en su funcionamiento cotidiano: “Es un parque muy joven, pero muy utilizado, así que esta estructura viene a complementar un sector de juegos para niños más grandes y, aparte, el reacomodamiento del sector de juegos para la primera infancia, que está compuesto por toboganes más bajos y hamacas para bebés. Es totalmente accesible: tenemos hamacas para personas con movilidad reducida, al igual que las calesitas.”

Recordó además que se trata del segundo parque del programa. El primero en inaugurarse fue La Trochita, en el sector oeste del Parque Central. Entre los próximos, adelantó que ya ultiman detalles del parque de dinosaurios en la Plaza de Boca, en Unión de Mayo, y el temático inspirado en la gesta de Malvinas, que se ubicará junto al cenotafio del Parque Central.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tanapasqualini/status/1991507337836953945&partner=&hide_thread=false Inauguramos un nuevo parque temático infantil en el Parque Jaime de Nevares, un espacio medieval pensado para que las infancias jueguen e imaginen. Parte del plan integral de renovación de plazas, realizado con fondos 100% municipales y el compromiso de vecinos y de los equipos. pic.twitter.com/inienuNkbP — María Pasqualini (@tanapasqualini) November 20, 2025

El plan también prevé un refugio de bosque en Plaza de las Américas, un gran zorro en Plaza de las Mujeres y un parque de cuevas en el Observatorio ubicado en Parque Norte.

Además, este espacio verde recuperó sus letras corpóreas completamente restauradas, una intervención realizada por la artista Elisa Algranati, quien subrayó la importancia de poner en valor la figura del obispo: “Fundamentalmente buscamos resaltar la figura de Jaime de Nevares, emblema de nuestro lugar, capital de los derechos humanos. Y, además, traer alegría: niños jugando, familias compartiendo, esta plaza siempre se vive desde la esperanza.”