Cuatro presos neuquinos se escaparon audazmente de la U12 y son intensamente buscados

Entre los prófugos, se encuentra el conocido Rogelio Rojas Cisterna, un experto en fugas. No trascendieron detalles sobre cómo lograron ganar la calle.

Aprovechando la jornada ventosa y una dilatada experiencia en fugas , cuatro delincuentes que se encontraban alojados en la Unidad de Detención 12 protagonizaron una audaz evasión. Uno de los protagonistas del escape es el conocido Rogelio Rojas Cisterna, quien registra múltiples hechos similares en cárceles de esta provincia y Río Negro. Está ligado al temible Jimi Hendrix, otro ladrón con múltiples antecedentes por evasiones.

El resto de los presos que lograron ganar la calle son Lucas Nicolás Cruces, Diego Ezequiel Bastías y Josué Jeremías Fresco .

De forma oficial, hasta el momento, no se brindaron otros datos sobre lo sucedido aunque ya se publicaron en los espacios institucionales de las redes sociales los pedidos de captura en relación a los cuatro prófugos.

Respecto de las circunstancias de la evasión, solo trascendió que habrían realizado un boquete en una celda que compartían.

Respecto de las circunstancias de la evasión, solo trascendió que habrían realizado un boquete en una celda que compartían.

Uno de los evadidos con un antecedente de otro escape

La mayoría de los prófugos tiene un historial muy destacado en materia de fugas. En el caso de Cruces, fue uno de los protagonistas de la resonante fuga de la Comisaría Tercera junto a Jimi Hendrix y Jorge Sosa Loyola, entre otros.

De igual modo, uno de los más conocidos en este tipo de sucesos, es Rojas Cisterna. Se trata del expadrastro de Jimi Hendrix y no solo acumula varias fugas sino también destacados golpes delictivos en el Alto Valle rionegrino y esta provincia.

Uno de los escapes más resonantes de Rojas Cisterna ocurrió en el hospital de General Roca. El delincuente permanecía preso en la cárcel de esa ciudad rionegrina y armó un plan para pedir ser revisado por un médico.

Lejos de cualquier sospecha, el operativo de traslado se efectuó según sus pretensiones y ya en el centro de salud, el guardia que lo custodiaba fue sorprendido por dos personas, que empezaron a golpearlo. De acuerdo a la investigación posterior, se comprobó que Rojas Cisterna aprovechó la confusión para alejarse a la carrera y con un cómplice en moto, huyó sin mayores inconvenientes.

Rojas Cisterna y un prontuario temible

Una de las últimas detenciones de Rojas Cisterna se llevó a cabo en la vecina Cipolletti, cuando la Policía lo atrapó junto a Jimi Hendrix. Después, en un juicio abreviado, fue condenado.

El delincuente neuquino supo tener un vínculo muy estrecho con Jimi Hendrix ya que durante su adolescencia fue su padrastro y lo ayudó a jerarquizarse dentro del mundillo criminal. Fue así que, de salir a robar con la madre, que era mechera, el joven pasó a meter caño y a robar viviendas con Rojas Cisterna.

De forma aunada, los dos delincuentes protagonizaron varios robos en casas de barrios coquetos, financieras, aseguradoras y hasta incursionaron en las estafas.

En cuanto a Bastías, registra una condena por intento de femicidio. El hecho por el cual fue llevado a juicio ocurrió en 2023 y tras enfrentar un proceso ante un tribunal colegiado, fue declarado responsable.

Sobre Fresco, solo trascendió que está cumpliendo una condena aunque no hay otras especificaciones.