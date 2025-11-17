Tragedia en San Martín de los Andes: quién era el hombre fallecido y cuál es la hipótesis que maneja la Justicia

La fiscalía de San Martín de los Andes trabaja para establecer cómo se produjo el fatal episodio ocurrido el sábado por la noche en un barrio privado.

Avanza la investigación por la muerte en el barrio privado de San Martín de los Andes

La Justicia investiga las circunstancias en las que un vecino de San Martín de los Andes murió luego de sufrir un golpe y quedar inconsciente dentro de un vehículo. El hecho generó conmoción en el barrio donde fue hallado y derivó en la intervención de personal policial, forense y del SIEN.

El suceso ocurrió el sábado pasadas las 21 en el barrio privado Chapelco Golf , donde personal de seguridad alertó sobre la presencia de un hombre desvanecido dentro de un automóvil.

Hasta allí acudió la Policía neuquina, que convocó de inmediato al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN). Los equipos médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), aunque no lograron revertir el cuadro.

De acuerdo con la información recolectada por el Ministerio Público Fiscal, la principal hipótesis es que la muerte se habría producido de manera accidental.

Las primeras averiguaciones indican que el hombre se habría caído en su vivienda y sufrido un golpe, tras lo cual habría intentado ingresar a su vehículo para dirigirse hacia un centro de salud. Sin embargo, perdió el conocimiento antes de poder hacerlo.

Tras el hallazgo, intervino el Gabinete de Criminalística, que resguardó la escena y llevó adelante las tareas de rigor. También se tomó declaración al personal de seguridad del barrio y a vecinos que se acercaron al lugar, aportando datos sobre los momentos previos al episodio. Si es necesario, se realizará un análisis de las cámaras del predio para reconstruir la secuencia completa.

Quién era la víctima

Recién este lunes, el fiscal del caso, Hernán Scordo, recibió el informe preliminar de la autopsia. Allí se confirmó que la causa del fallecimiento fue un traumatismo de cráneo, según precisó el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial. La víctima fue identificada como González Alfonso Alejandro, de 45 años.

La muerte generó una profunda conmoción entre residentes y allegados, quienes se acercaron al perímetro para conocer lo ocurrido y brindar apoyo a la familia. Voces del entorno pidieron prudencia ante versiones y comentarios difundidos en redes sociales, mientras que fuentes judiciales remarcaron que se trabaja sobre un hecho de carácter accidental, a la espera de los resultados definitivos.

El cuerpo será entregado a los familiares una vez que concluya el trabajo del equipo forense. Si bien las autoridades ya cuentan con el informe preliminar, la investigación continuará para despejar todas las dudas sobre las horas previas al fallecimiento y determinar si será necesaria alguna medida adicional.

"El fiscal del caso trabajó en el lugar del hallazgo del cuerpo junto a personal de la Policía provincial y, según la información recolectada hasta el momento, la hipótesis es que la muerte fue accidental", confirmaron a LM Neuquén.

De forma muy prudente, fuentes judiciales se limitaron a precisar que se trataría de un accidente, pero que aguardarán los resultados de la autopsia para brindar otros datos oficiales.