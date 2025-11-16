Muerto en su auto en un barrio privado: qué se sabe y cómo sigue la investigación

El hecho sería de carácter accidental, pero la fiscalía ordenó una serie de medidas de rigor para confirmar las circunstancias de lo sucedido.

Como ocurre en otros casos similares, la fiscalía de San Martín de los Andes ordenó realizar una autopsia del cuerpo.

En un hecho que sería de carácter accidental , avanza la investigación tras la muerte de un vecino de la ciudad de San Martín de los Andes en el interior de un vehículo. Según fuentes cercanas a la investigación, se habría golpeado y en momentos que pretendía llegar a un centro de salud, falleció.

El incidente tuvo lugar en este último sábado, pasadas las 21, cuando un hombre mayor de 40 años se habría caído y sufrido un golpe en su vivienda. En esas circunstancias, indicaron las fuentes, habría buscado llegar a un vehículo para dirigirse al hospital. Sin embargo, perdió el conocimiento.

Tras recibir una alerta por parte de personal de seguridad del lugar donde se encontraba el vehículo, el barrio privado Chapelco Golf, intervino la Policía neuquina. A esa altura, también habían sido convocados los integrantes del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), que se encargaron de auxiliar al vecino y realizarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) pero sus esfuerzos fueron inútiles.

muerto barrio privado san martin de los andes

Más allá del presunto carácter accidental del hecho, fue convocado el Gabinete de Criminalística y se notificó a la fiscalía de San Martín de los Andes, que ordenó distintas medidas para resguardar la escena donde fue hallado el hombre.

Con el correr de los minutos, se acercaron familiares y vecinos para conocer lo sucedido y también hacer aportes en relación a la víctima.

Las entrevistas incluyeron al personal de seguridad del barrio privado y además de los testimonios, si era necesario, se iba a avanzar con el cotejo de material de cámaras de seguridad.

Conmoción entre los vecinos

En tanto, los responsables de la fiscalía determinaron que deberá realizarse una autopsia en la jornada de mañana para confirmar las causas de la muerte.

Como ocurre en otras oportunidades, lo sucedido causó una gran conmoción y tanto vecinos como amigos se solidarizaron con los allegados a la víctima.

comisaria 23 san martin El delincuente fue atrapado en varias oportunidades por la Policía de San Martín de los Andes pero igualmente no tardaba en volver a las calles.

En cuanto a los datos filiatorios, no trascendieron y deberá aguardarse el resultado del estudio autópsico para que las autoridades los confirmen así como cualquier otra medida investigativa si es necesaria.

Apenas culmine el trabajo del equipo forense, el cuerpo será entregado a sus familiares para su cristiana sepultura.

Indignación por comentarios

Lamentablemente, como ocurre en otras oportunidades, familiares y allegados a la víctima tuvieron que pedir respeto frente a distintas versiones y comentarios por redes sociales.

De forma muy prudente, fuentes judiciales se limitaron a precisar que se trataría de un accidente pero que aguardarán los resultados de la autopsia para brindar otros datos oficiales.

Los efectivos de la Policía provincial, en tanto, desarrollaron el trabajo de rigor en la escena de los hechos y se encargaron de notificar a la fiscalía interviniente.

Respecto de la autopsia, está programada para las primeras horas de mañana lunes y por la tarde se conocería el informe sobre la causa de muerte y otras circunstancias sobre el hecho ocurrido este fin de semana en San Martín de los Andes.