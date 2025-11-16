Conmoción: encontraron a un hombre muerto dentro de su auto en un barrio privado

El barrio privado Chapelco Golf vivió momentos de conmoción este sábado por la noche. El hijo del hombre fue quien radicó la denuncia por la muerte.

Un trágico episodio se registró este sábado por la noche en la ciudad de San Martín de los Andes . Un hombre que residía en el barrio privado Chapelco Golf fue encontrado muerto dentro de su auto minutos antes de las 22 horas.

El personal de seguridad del barrio fue quien alertó a la Policía tras el llamado de un joven que denunció haber encontrado a su padre, de aproximadamente 45 años, sin vida dentro de su vehículo y con un evidente golpe en la cabeza.

Cuando personal policial arribó al lugar, constataron que ya se encontraba trabajando personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) . Pese a los intentos de los profesionales de la salud, no se logró revertir la situación y se confirmó el fallecimiento.

chapelco golf barrio privado

Desde la Policía se tomó el testimonio del personal de seguridad del barrio y se procedió a resguardar la escena con el fin de preservar todos los elementos que puedan resultar relevantes para la investigación.

En las próximas horas se espera que se recaben datos y se realicen las pericias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el hecho.

Noticia en desarrollo