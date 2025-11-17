Dramática lucha contra un incendio de pastizales en Cipolletti, cerca de una estación de servicio

Se quema un predio rural ubicado en ruta chica. Bomberos y Policía trabajan en el lugar. Intensa presencia de humo en todo el sector.

El humo y las llamas, producto del incendio y el viento, están próximas a la estación de servicios

Un incendio de pastizales se desató poco después del mediodía de este lunes en un predio ubicado al lado de la estación de servicio Shell, ubicada en el cruce de la Ruta Provincial 65 y la calle Julio Dante Salto , que conduce a la Isla Jordán.

Al menos dos dotaciones del Cuartel de Bomberos local con el apoyo de efectivos de la Policía Montada luchaban para impedir la propagación de las llamas, favorecidas por el intenso viento predominante del sudoeste.

El siniestro, cuyas causas no habían sido establecidas, afectó un cuadro abandonado, donde crece la maleza silvestre sin control. El fuego había tomado varios álamos plantados al borde de las acequias paralelas a la calle Salto.

Incendio rural 171125

La intensa humareda llegaba hasta el sector de la ruta, aunque no dificultaba al menos por ahora la circulación vehicular.

Pese a la cercanía, las llamas y la orientación de las ráfagas no se habían aproximado a la estación de servicios, en cuya parte posterior más cercana al evento tiene un lavadero de autos y una gomería, con neumáticos acumulados en el exterior. La atención comercial era normal.

Incendio rural 171125 D