Avanza la obra pública en el Z1: 300 cuadras en marcha

Desde la Municipalidad de Neuquén detallaron que la obra ya lleva 80 cuadras completadas y anunciaron avances en otras zonas.

El plan de obra pública de la Municipalidad de Neuquén avanza.

La Municipalidad de Neuquén continúa ejecutando la pavimentación del barrio Z1 , un frente central para la obra publica en el marco del Plan Orgullo Neuquino impulsado por el intendente Mariano Gaido . La intervención tiene más de 300 cuadras en marcha y representa "una transformación clave para la conectividad y la vida cotidiana de las familias que viven en este sector de la ciudad", según el municipio.

Durante la recorrida, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola , observó que "el proyecto abarca más de 300 cuadras distribuidas en cinco sectores" y que "el ritmo de obra varía entre cuadrantes, con algunos muy avanzados y otros en etapa inicial porque fueron incorporados recientemente al contrato".

En la misma línea, la secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini , destacó que es “una obra que da calidad de vida, una obra que además del asfalto, contempla también el tema de cloacas donde no hay, con presupuesto neuquino”.

Obras z1 (1)

Cómo sigue la obra de pavimento en el Z1

Nicola detalló que ya hay más de 80 cuadras pavimentadas dentro de Z1 y que en el resto de los cuadrantes se registra un avance significativo en cordón cuneta. En el quinto sector, además del inicio del pavimento, se están ejecutando obras de cloacas debido a que se trata de un área que no contaba con ese servicio.

Señaló, también, que “alguno de los cuadrantes van a estar terminados en pocas semanas y el último cuadrante, que es el cinco, "está previsto su finalización para marzo de 2025 porque tiene un plazo de 180 días”.

Por su parte, Pasqualini remarcó que el Plan Orgullo Neuquino se ejecuta en distintos sectores de la ciudad de manera simultánea y que incluye avenidas troncales, loteos con servicios y procesos de regularización de barrios y tomas.

El Plan Orgullo Neuquino supera las 3000 cuadras dentro de su planificación anual y más de 2000 intervenidas entre obras finalizadas, en ejecución y con contratos firmados.

Obras z1 (2)

La obra del Z1 se complementa con las troncales ya asfaltadas en etapas previas, entre ellas Primero de Mayo, Primero de Enero, Poliansky y el acceso por Néstor Barros.

Estos corredores mejoran de manera directa la vinculación del barrio con toda la ciudad y permiten avanzar luego sobre cada cuadrante interno hasta completar el total de las cuadras proyectadas.

Proyectan completar el 100% de las cuadras para el 2026

La secretaría de Infraestructura y Planeamiento Urbano proyecta completar el 100% de las cuadras durante los primeros meses del año próximo, con inauguraciones parciales programadas a medida que cada cuadrante quede concluido.

A partir de la información técnica del relevamiento más reciente, el avance por cuadrante es:

Cuadrante 1: 70% de cordones ejecutados y 50% de carpeta asfáltica lista.

Cuadrante 2: 20% de cordones ejecutados y sin carpeta asfáltica aún.

Cuadrante 3: 40% de cordones ejecutados y sin carpeta asfáltica aún.

Cuadrante 4: 60% de cordones ejecutados y 40% de carpeta asfáltica lista.

Cuadrante 5: tareas iniciales de delimitación de calles, relevamiento y definición de niveles.

Las otras obras que ejecuta la Municipalidad de Neuquén en el oeste

En paralelo al trabajo en Z1, la Municipalidad avanza con obras estratégicas en el oeste de la ciudad. Entre ellas se encuentra Crouzeilles, donde ya se pavimentaron 1200 metros de los 3000 proyectados y donde el canal pluvial está en su tramo final, con pocas semanas restantes para su conclusión.

Este corredor se vincula con la calle Río Colorado, en el límite con Plottier, y se complementa con la conexión habilitada en Chivilcoy y con los trabajos en Pergamino y Punta Indio.

Además, se encuentran próximas a licitarse las obras en Lago Muster, Bragado, Genco y Maida, que permitirán extender la conectividad hacia la Autovía Norte.