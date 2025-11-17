Una bombacha voladora provocó un accidente y un motociclista casi no cuenta el cuento

El conductor cayó al asfalto en la ruta de San Pedro, Jujuy, después de que la prenda, impulsada por los fuertes vientos, se estrellara contra su rostro.

Un insólito accidente se registró en San Pedro, Jujuy , cuando un motociclista perdió el control de su vehículo tras recibir de lleno en la cara una bombacha violeta que había salido disparada por los fuertes vientos. El impacto lo hizo caer al pavimento, provocándole raspones y un susto considerable.

Autoridades locales señalaron que el accidente ocurrió en una zona donde las ráfagas se intensificaron durante la jornada.

El hombre, que circulaba sin casco , apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando la prenda se le estampó en el rostro como un proyectil textil. La sorpresa fue tal que perdió el control del rodado y terminó cayendo varios metros sobre el asfalto, arrastrándose hasta quedar a un costado de la ruta.

A pesar de la violencia del golpe y del deslizamiento, el motociclista solo sufrió raspones, algunos moretones y una historia que probablemente no olvide jamás. Según testigos, el hombre quedó unos segundos en silencio, todavía con la bombacha adherida al rostro que debió sacarla con las manos después del impacto, como un involuntario souvenir.

Personal policial y de emergencias arribó rápidamente al lugar y confirmó que se encuentra fuera de peligro. Fue atendido por precaución y trasladado a un centro de salud cercano, donde corroboraron que no tenía lesiones graves.

Accidente. Jujuy

La otra protagonista de este capítulo tan insólito como inesperado, la dueña de la famosa bombacha voladora, no fue ubicada. Algunos vecinos creen saber de qué tendedero salió, otros prefieren no opinar, y todos coinciden en una cosa: nunca imaginaron que una simple prenda íntima podía terminar causando un accidente vial.

Lo cierto es que, entre el viento, la mala suerte y la falta de casco, la tarde terminó con un motociclista magullado y una historia difícil de explicar… aunque imposible de olvidar.

Un insólito choque en Tucumán involucró a una moto, un caballo y un auto

Meses atrás un brutal choque sacudió las calles de Tucumán cuando una moto con tres personas terminó debajo de un auto tras chocar contra un carro tirado por un caballo. A pesar del fuerte golpe, los ocupantes del rodado menor no sufrieron heridas de gravedad. pasado el mediodía de este lunes en el puente Lucas Córdoba que conecta San Miguel de Tucumán con Banda del Río Salí. La alarmante situación quedó registrada por las cámaras de seguridad.

Milagroso choque en Tucumán

En el video que fue compartido por el municipio tucumano se puede ver como ninguno de los tres ocupantes de la moto llevaba un casco puesto, entre ellos un menor de edad. En una compleja maniobra la moto quiso adelantar antes de tiempo el carro tirado por un caballo y no lo logró y, como consecuencia del choque, el vehículo impactó contra un auto del carril contrario.

Afortunadamente, el conductor del automóvil frenó rápidamente y no hubo víctimas fatales. En la moto viajaban tres personas, de acuerdo con lo que muestran las imágenes. Tras el fuerte impacto, todos salieron despedidos y quedaron tendidos sobre el asfalto.

El equipo de Emergencias brindó los primeros auxilios en el lugar y, posteriormente, fueron derivados en estado consciente al Hospital del Este "Eva Perón", en Banda del Río Salí, a solo 3 kilómetros de la capital tucumana.