Muerte de Sofía Devries en Puerto Madryn: las primeras conclusiones de la autopsia

Un informe preliminar indica que la joven buzo sufrió “asfixia por inmersión” y que no hay signos de intervención de terceros. Se fortalece la hipótesis del accidente.

Los resultados preliminares de la autopsia practicada al cuerpo de Sofía Devries , la joven buzo de 23 años que murió en Puerto Madryn, determinaron que la causa del fallecimiento fue "asfixia por sumersión" , es decir, ahogamiento .

Además, las primeras conclusiones de la pericia señalan que no se detectaron signos de intervención de terceros , por lo cual cobra aún más fuerza la hipótesis de un accidente, que se viene manejando desde que se conoció el caso de la turista que había llegado a Chubut desde Buenos Aires para una excursión y certificación de buceo, y que estuvo más de 48 horas desaparecida .

El cuerpo fue hallado el miércoles cerca del mediodía , tras más de dos días de búsqueda intensa , por un buzo de la Prefectura Naval Argentina a unos 20 metros de profundidad .

El lugar era el mismo parque acuático en el que reposa el pesquero chino HU SHUN YU 809, en el sector de Punta Cuevas, y donde Sofía se sumergió como parte de un grupo de 8 personas, incluido un instructor, en el marco de una certificación internacional PADI.

Tras ser recuperado, el cuerpo de la joven turista bonaerense fue trasladado al Cuerpo Médico Forense, donde se realizó la primera pericia.

Desde el Ministerio Público Fiscal se mantiene el hermetismo respecto a los resultados, aunque en varios medios locales trascendieron los datos esenciales de la autopsia.

Además de las conclusiones preliminares, se supo también que tomaron muestras para estudios complementarios, cuyos resultados serán posteriormente incorporados al expediente.

Traslado y despedida en Buenos Aires

Por otra parte, se informó que luego de la autopsia, un servicio fúnebre proveniente de Buenos Aires llegará este jueves a Puerto Madryn para trasladar los restos de Sofía de regreso a la localidad de Villa Ballester, de donde era oriunda, en el partido de San Martín, al noroeste del Gran Buenos Aires.

La inmersión se llevó a cabo a aproximadamente a 20 metros de profundidad y Sofía integraba el grupo junto a su novio, Leonardo Alonso, uno de las dos personas que debieron ser asistidas médicamente en la supericie. La otra fue el instructor, que se sumergió en reiteradas oportunidades para tratar de encontrar, sin éxito, a la joven buceadora que por alguna razón que todavía no está clara, no había podido salir por sus propios medios.

Cómo sigue la investigación

Con la aparición del cuerpo -que era la prioridad de la investigación nasta ayer-, y ahora lo que parece confirmar la hipótesis inicial de un accidente, la causa está centrada en determinar si hubo responsabilidades o negligencia en torno al incidente que le costó la videa a Sofía.

De hecho, como parte de sus diligencias, los investigadores también requirieron documentación y el material de buceo utilizado durante el día del incidente.

Desde el Ministerio Público Fiscal precisaron que el objetivo es establecer "si el incidente respondió a una contingencia propia de la práctica del buceo o si hubo omisiones o incumplimientos en las medidas de seguridad exigibles".

Por otra parte, poco antes del hallazgo de los restos de Sofía, la fiscal general de Puerto Madryn, María Angélica Carcamo, dio algunos detalles de la investigación y los puntos a dilucidar en lo que hace a posibles responsabilidades.

Entre los aspectos bajo análisis figura, por ejemplo, si la cantidad de buzos era proporcional a la cantidad de instructores presentes.

Pero en este punto, la propia fiscal admitió que aparentemente no existe una normativa clara al respecto: "Eso deberán decirlo los especialistas. Algunos sostienen que sí, otros que no. Si hay opiniones disímiles, es porque probablemente no haya una normativa tan concreta", especuló.

Otro de los puntos a esclarecer es si el instructor estaba presente junto al grupo en el momento exacto del supuesto incidente que le impidió a Sofía ascender a la superficie, o si ya había salido..

Carcamo reconoció que la visibilidad reducida en el fondo marino y la rapidez con que se desarrollaron los hechos dificultan la reconstrucción precisa. "No puedo afirmar ni descartar su presencia en ese momento bajo el agua. Lo cierto es que, al ser anoticiado de lo ocurrido, descendió reiteradamente para buscarla", señaló.