Violento crimen en Neuquén: llegaron en auto, apuñalaron y mataron a un vecino en medio de una pelea

El hecho ocurrió este domingo por la tarde. La pelea ocurrió entre dos familias del barrio Provincias Unidas. Qué se sabe de la investigación.

El crimen ocurrió en un barrio del este de la ciudad de Neuquén

Este domingo por la tarde una brutal pelea entre dos familias del barrio Provincias Unidas terminó en un crimen : un hombre apuñaló a otro en la calle con un arma blanca. La víctima fatal es un vecino de 43 años quien llegó al hospital junto a su hermano, también lesionado.

El Jefe del Departamento de Seguridad Personal , Juan Carlos Barroso, precisó que la secuencia criminal quedó filmada por cámaras de seguridad, tanto particulares como domos de policía en cercanías.

"Tanto agresor como la víctima fallecida tienen antecedentes, pero es todo materia de investigación, se está trabajando para identificar a las personas en un vehículo, filmaciones, y tomando declaraciones testimoniales en el barrio", aseguró a LM Neuquén .

Qué se sabe del brutal crimen en barrio Provincias Unidas

De acuerdo a la información oficial brindada por el comisario Barroso, las víctimas son tres hermanos de 43, 40 y 38 años que vivían juntos en una vivienda. El ataque ocurrió alrededor de las seis de la tarde cuando dos sujetos a bordo de un auto se estacionaron frente a la casa y pidieron conversar con ellos.

"Se produjo muy rápido, fue una pelea, la persona que lesiona a estos hermanos lo hizo con mucha violencia", aseveró Barroso, y agregó que fue aproximadamente a las 18:30 que la División Homicidios tomó intervención a pedido de la Comisaría Primera por el hecho de sangre en la intersección de calle Virgen de Lujan y Río Carcarañá.

Patrullero Policia de Neuquén Centenario.jpg

"Allí se habría producido un encuentro entre dos grupos, luego la riña y una persona fallecida por herida de arma blanca en el intercostal izquierdo, otras dos, sus hermanos, trasladados al SIEN por un vecino", precisó.

Luego, desde el SIEN trasladaron al hospital Castro Rendón, pero el hombre de 43 años perdió la vida a causa de la grave herida. En cuanto al estado de salud de los sobrevivientes, informó que ambos fueron dados de alta y están en su domicilio.

Cómo sigue la investigación

En cuanto, al móvil del asesinato, las autoridades policiales manejan dos líneas investigativas: "Se está tratando de determinar el motivo, fueron a la casa de las víctimas a buscar algo, o por un inconveniente previo, donde se produce esta pelea, lo que luego da lugar a las lesiones y luego a la muerte de uno de los hermanos", indicó.

Policia de Neuquén.jpg

En este sentido, hizo hincapié en que podría ser fundamental entrevistar a los hermanos que recibieron el alta médica para indagar qué pasó y por qué se originó el conflicto.

Por su parte, indicó que también están tratando de identificar a los autores del hecho, que, de acuerdo a lo investigado, también son vecinos del barrio y cuentan con amplios antecedentes penales. En tanto, el caso de homicidio quedó a cargo del fiscal Andrés Azar, quien solicitó la práctica de autopsia.