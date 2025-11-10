Quién es el joven asesinado de un balazo en Picún Leufú: los mensajes de dolor y pesar

La conmoción alcanzó al ámbito del fútbol local donde se desempeñaba el joven Gustavo Amaro Villar Santos. Sus restos fueron velados este lunes.

El impacto del asesinato de un joven llamado Gustavo Amaro Villar Santos , sacudió a la comunidad de Picún Leufú. El joven de 27 años oriundo de Paso Aguerre competía en torneos de fútbol y tenía gran arraigo en la zona. Por redes sociales, familiares, amigos y vecinos expresaron su dolor y exigieron justicia , bajo el hashtag #JusticiaPorGustavoSantos .

Su madre, Mary Villar compartió en redes sociales detalles sobre las circunstancias del ataque: "venía del boliche, vino por su moto a la casa para irse a trabajar, y al salir del portón, una persona le disparó a quemarropa".

En tanto, la Municipalidad de Picún Leufú emitió un comunicado con sus condolencias y acompañamiento a la familia. Mientras tanto, los vecinos se preparan para despedir los restos del joven , que llegarán este lunes alrededor de las 11 a Picún Leufú , donde serán velados en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús . A las 18 está previsto el sepelio en el cementerio local.

asesinato picun leufu

Dolor, tristeza y un pedido a las autoridades de Picún Leufú

“Qué gran tristeza y cómo no poder expresarme a través de las redes sociales. Hoy la vida nos da un golpe bajo a más de uno y nos arrebata la vida de un hermano, un amigo, un nieto, un sobrino, un tío y un hijo. Dejo en las manos de Dios que se haga justicia y que con eso nos llegue un poquito de alivio a nuestros corazones”, escribió Emanuel Alvear, un joven vecino, en un extenso mensaje que se viralizó entre los habitantes del pueblo.

El texto, cargado de afecto y reclamo, manifestó la angustia por la pérdida: “Ahora a quién voy a retar, con quién voy a hablar de fútbol, a quién voy a salir a auxiliar porque se le quedaba sin nafta la moto. Ya no van a llegar más esos mensajes: ‘culo ediondo, ¿estás en tu casa?’, ‘hermano, pasame nafta’. Eras tan joven, partiste muy pronto”, continuó.

“Dale fuerzas a tu familia, a tu abuela que te amaba con el corazón. Siempre le tenía que decir que el loco de su nieto estaba bien, que mañana o pasado volvía a la casa y ella me decía: ‘Sí hijo, sí, lo estoy esperando’. Me quedo con tu amistad para toda la vida. Mi hermano, mi arquero. Volá alto y descansá en los brazos de Dios”, expresó acompañando la publicación con fotos del equipo de fútbol.

asesinato picun leufu (2)

En el cierre del mensaje, el joven también hizo un llamado a las autoridades locales: “#autoridadesdepicunleufu Tomen cartas en el asunto, porque hoy nos pasó a nosotros. No lamentemos más hechos como este. Todos sabemos cómo es la situación y las cosas que están pasando. Lo que pasó es muy grave. Están designando personas a cargos que están obviando temas re delicados. El sol no se tapa con la mano”.

Por su parte, un amigo comentó: "Con respeto y humildad él se ganó el cariño de todo el mundo y de todos los lugares en los que andaba en sus giras y torneos!! Gracias amigo".

Qué se sabe del asesinato

La Fiscalía de Cutral Co y personal de la Policía del Neuquén trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar las causas y responsabilidades del hecho. Consultados por LM Neuquén al respecto de la versión familiar sobre un asesinato a balazos, el comisario Cristian Velázquez, hizo referencia a la investigación sobre una riña entre la víctima y otro hombre que quedó gravemente lesionado.

La intervención policial realizada por la Comisaría Novena comenzó el sábado a las 8 de la mañana a partir de un llamado telefónico de un vecino que alertaba sobre una pelea en la vía pública entre dos hombres. De inmediato, el personal policial arribó al lugar y constató la veracidad de lo narrado.

"Encontraron a un hombre tirado en el piso, sobre la Avenida Maestro Sosa", quien luego fue identificado como Santos. "A pocos metros, otro masculino que intentaba alejarse de manera disimulada, portaba un arma de fuego y arma blanca, se demora al sujeto que no opuso resistencia", detalló.

SFP Plaza Huincul Hospital cutral co (11).JPG Sebastián Fariña Petersen

Ante la detección de una lesión compatible con arma de fuego se requirió asistencia médica y una ambulancia lo trasladó al hospital local. En seguida fue derivado hacia el hospital de Cutral Co, de mayor complejidad, pero en el camino el médico de guardia constató que el joven baleado había muerto.

Avances en la investigación

A pedido del fiscal en Jefe, Gastón Leotard y el fiscal Matías Alonso se realizó la autopsia en el Cuerpo Médico Forense de Neuquén Capital. El resultado arrojó que la causal de muerte fue un shock hipovolémico, producto de una lesión compatible con arma de fuego en el sector abdominal.

En tanto, el comisario confirmó que la otra persona que quedó sospechada, "presentaba lesiones en ambas extremidades superiores producto de los machetazos que había recibido". De esta manera, fue hospitalizado a raíz de una cirugía que tuvo que realizársele por la fractura que presentaba en ambos brazos. Sin embargo, el hombre de 38 años, oriundo de un paraje cercano, Santo Tomás, continuará con consigna policial.

En cuanto al trabajo de investigación, Velázquez precisó que en el transcurso de la mañana se dispondrá el cuerpo de Santos a la familia para la realización del sepelio mientras se continúa trabajando con la fiscalía.