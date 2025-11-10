Un joven fue asesinado de un balazo en Picún Leufú y su atacante está internado

El hecho ocurrió el sábado por la mañana. La Policía secuestró un cuchillo, un machete y un arma de fuego.

La localidad de Picún Leufú amaneció conmocionada este sábado durante la mañana tras conocerse el asesinato de un joven de 27 años, oriundo de Paso Aguerre. El presunto autor del hecho estaría internado en el hospital de Cutral Co con consigna policial debido a graves lesiones.

La víctima fue identificada como Gustavo Amaro Villar Santos . Su madre, Mary Villar compartió en redes sociales detalles sobre las circunstancias del ataque: "venía del boliche, vino por su moto a la casa para irse a trabajar, y al salir del portón, una persona le disparó a quemarropa".

La Fiscalía de Cutral Co y personal de la Policía del Neuquén trabajan en la recolección de pruebas y testimonios para determinar las causas y responsabilidades del hecho.

Asesinato en Picún Leufú: murió camino al hospital de Cutral Co

De acuerdo a la información policial, el sábado a las 8:03 ingresó el llamado telefónico por guardia de la Comisaría Novena donde una persona aportó sus datos personales e información sobre una pelea en la vía pública entre dos hombres. De inmediato el personal policial arribó al lugar y constató la veracidad de lo narrado.

"Encontraron a un hombre tirado en el piso, sobre la Avenida Maestro Sosa, y a pocos metros, otro masculino que intentaba alejarse de manera disimulada, portaba un arma de fuego y arma blanca, se demora al sujeto que no opuso resistencia", detalló el comisario Cristian Velázquez en diálogo con LM Neuquén.

Ante la detección de una lesión compatible con arma de fuego se requirió asistencia médica y una ambulancia lo trasladó al hospital local. En seguida fue derivado hacia el hospital de Cutral Co, de mayor complejidad, pero en el camino el médico de guardia constató que el baleado había muerto. "Había dejado de existir, de ahí en más con directivas del Ministerio Público Fiscal, se dispuso la autopsia que se realizó este domingo en el Cuerpo Médico Forense", dijo el comisario.

Hospital cutral co plaza huincul.webp

Cómo avanza la investigación sobre el asesinato

La Policía preservó el lugar de los hechos, estimado en 150 metros desde la calle donde viven los progenitores de la víctima, y el sector donde culminaron, Sarmiento y Avenida Maestro Sosa. "Se realizaron las diligencias de rigor, ubicándose en el tramo preservado indicios relacionados con el hecho, posteriormente fueron secuestrados como evidencia, entre ellos, armas del sujeto que se demoró, como un arma de fuego tipo recortada y un cuchillo, y la que portaba la persona tirada sobre la vía pública, un machete", dijo Velázquez.

Producto de tareas de campo se logró ubicar a distintos testigos del ataque armado, a pedido de la Fiscalía de Cutral Co, con intervención del fiscal en Jefe, Gastón Leotard y el fiscal Matías Alonso.

Los fiscales solicitaron la realización de la autopsia que arrojó como resultado que la causa de muerte fue un shock hipovolémico, producto de una lesión compatible con arma de fuego en el sector abdominal.

En tanto, el comisario confirmó que la otra persona que quedó sospechada, "presentaba lesiones en ambas extremidades superiores producto de los machetazos que había recibido". De esta manera, fue hospitalizado a raíz de una cirugía que tuvo que realizársele por la fractura que presentaba en ambos brazos. Sin embargo, el hombre de 38 años, oriundo de un paraje cercano, Santo Tomás, continuará con consigna policial.

En cuanto a la investigación, Velázquez precisó que en el transcurso de la mañana se dispondrá el cuerpo de Santos a la familia para la realización del sepelio mientras se continúa trabajando con la fiscalía.