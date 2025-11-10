Llegó a la empresa, descubrió que estaban robando y murió: los detalles de la tragedia

Los cuatro delincuentes implicados en el robo se encuentran prófugos. Qué se sabe sobre el fatal momento.

Un trágico episodio tuvo lugar este lunes en el barrio porteño de Parque Patricios, tras el robo en una empresa . Un hombre de 65 años murió y la Policía trabaja para conocer más detalles de este impactante escenario.

Según consignó Noticias Argentinas, cuatro delincuentes entraron a robar a una distribuidora de paneles solares en el barrio porteño de Parque Patricios, y todo terminó con la muerte del dueño del lugar.

El hecho, que tuvo lugar sobre la calle Sánchez de Loria al 2000, entre avenida Chiclana y Brasil, se conoció tras una llamada al 911 por parte del empresario , que cuando ingresó a la empresa, notó que la puerta había sido violentada.

empresa parque patricios robo

A través de las cámaras privadas de seguridad se pudo observar el ingreso de varios delincuentes a las 6 de la mañana, quienes se retiraron una hora después. Mientras que el ingreso del dueño de la empresa fue una hora después, es decir que no tuvo contacto con los delincuentes.

Aunque en un primer momento se había especulado una posible toma de rehenes, esta idea fue descartada rápidamente. Fuentes policiales confirmaron que el robo ocurrió cuando no se encontraba nadie en la empresa.

Qué se sabe de la muerte del empleado

Respecto a la muerte que tuvo lugar en la empresa, fuentes del caso revelaron que: "al arribo se observó al dueño, de 65 años, con un pie enganchado en la escalera, sin vida. A prima facie el mismo al querer revisar el local se cayó de la escalera golpeándose la cabeza, perdiendo la vida".

muerte robo empresa

Cerca de las 7 de la mañana, casi una hora después del hecho, el hombre arribó a su lugar de trabajo. Al subir las escaleras y llegar al primer piso, descubrió que habían entrado a robar. Según las filmaciones analizadas por los investigadores, el hombre se descompensó de manera repentina. Minutos más tarde, personal del SAME arribó al sitio y confirmó su fallecimiento.

Respecto a los delincuentes, por estas horas son buscados y la policía de la Ciudad realiza un relevamiento de las cámaras de seguridad para determinar hacia donde escaparon. En paralelo, la Policía Científica realiza pericias en la fábrica para obtener algún detalle o información que pueda ser útil para la investigación.

Mataron de tres disparos a un adolescente que quiso defender a su mamá de un robo

Un adolescente de 17 años fue asesinado a tiros al intentar defender a su mamá durante un robo en la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza. Por el brutal crimen hay tres detenidos, entre ellos un menor de edad.

Dylan Joel Insfram se interpuso en medio del ataque a su madre, Alicia Ojeda, cuando intentaba ingresar el auto al garaje. Todo sucedió cuando cuatro adolescentes armados la interceptaron. En medio del ataque, el joven recibió tres disparos, uno en el cuello y dos en la axila derecha.

En pocos segundos, los delincuentes abrieron la puerta del conductor y trataron de arrastrar a la mujer fuera del auto. Tanto la previa como la huida de los adolescentes quedó registrada por la cámara de seguridad de un vecino, que fue clave para que los investigadores pudieran concretar tres detenciones: uno de ellos de 15 años, otro de 16 y un tercero de 18 años. Otro de los atacantes se encuentra prófugo.