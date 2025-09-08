Horror: mataron de tres disparos a un adolescente que quiso defender a su mamá de un robo

Cuatro adolescentes armados interceptaron a la mujer, cuando estaba por entrar el auto al garaje. Quedó registrado por cámaras de seguridad.

Un adolescente de 17 años fue asesinado a tiros al intentar defender a su mamá durante un robo. Por el brutal crimen hay tres detenidos, entre ellos un menor de edad.

Dylan Joel Insfram se interpuso en medio del ataque a su madre, Alicia Ojeda, cuando intentaba ingresar el auto al garaje. Todo sucedió cuando cuatro adolescentes armados la interceptaron. En medio del ataque, el joven recibió tres disparos , uno en el cuello y dos en la axila derecha.

El lamentable episodio tuvo lugar en la localidad de González Catán, en el partido bonaerense de La Matanza.

En pocos segundos, los delincuentes abrieron la puerta del conductor y trataron de arrastrar a la mujer fuera del auto. Tanto la previa como la huida de los adolescentes quedó registrada por la cámara de seguridad de un vecino, que fue clave para que los investigadores pudieran concretar tres detenciones: uno de ellos de 15 años, otro de 16 y un tercero de 18 años. Otro de los atacantes se encuentra prófugo.

"Murió por defender a su mamá"

El adolescente fue trasladado inconsciente al Hospital Simplemente Evita, donde finalmente murió a raíz de la gravedad de las heridas. "Dilan murió por defender a su mamá. No puede ser que tengamos que vivir con este miedo todos los días", expresó con indignación un vecino.

Según las declaraciones de los vecinos del lugar, estos jóvenes ya habían protagonizado varios robos en la zona durante la semana, incluso el asalto a un profesor de la Escuela Secundaria Nº 12 de la localidad.

Otro testimonio sumó que los adolescentes "son del barrio, cometieron varios delitos y en un mes participaron de cuatro robos donde quedaron captados por las cámaras de seguridad".

En tanto, una allegada a la víctima compartió en su cuenta de Facebook una foto de Dilan en su último cumpleaños y expresó: "Con el corazón roto y sin palabras de consuelo".

El caso está en manos del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la UFIJ N° 1 del Fuero Penal Juvenil del Departamento Judicial La Matanza.

Según indicaron medios locales, el presunto homicida, de 15 años, fue arrestado este domingo por personal de la DDI de La Matanza cuando se encontraba junto a su madre, quien "lo entregó de los pelos", indicaron fuentes policiales.

