Impactante golpe comando: robaron $20 millones de una estación de servicio y huyeron a los tiros

Un grupo de delincuentes encapuchados irrumpió de madrugada, amenazó al personal y se llevó la recaudación. Mientras se fugaban realizaron disparos al aire.

Los delincuentes sustrajeron cerca de $20 millones y de manera inmediata se dieron a la fuga en el mismo auto con el que llegaron. El golpe comando duró tan solo 90 segundos.

La ciudad de Mar del Plata f ue escenario de un violento golpe comando en una estación de servicio , donde una banda de delincuentes se alzó con alrededor de $20 millones en cuestión de segundos. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Con pasamontañas y armas de fuego, los delincuentes redujeron al personal y huyeron rápidamente. En la fuga, efectuaron al menos dos detonaciones para evitar ser perseguidos. La Policía investiga las cámaras de seguridad y no descartan que se trate de un grupo con experiencia en este tipo de atracos.

El caso se registró este lunes por la madrugada en la intersección de las calles Juan B. Justo y Peralta Ramos , en Mar del Plata, cuando una banda de ladrones descendieron del auto y efectuaron el golpe comando en la estación Puma .

Según informó la periodista Virginia Sosa a la agencia Noticias Argentinas, “mientras uno amenazó con un arma de fuego al personal, otros emplearon un ariete para romper la puerta de acceso a la oficina del encargado”.

Dentro de esa oficina sustrajeron cerca de $20 millones y de manera inmediata se dieron a la fuga en el mismo auto VW Gol Trend blanco con el que llegaron. La secuencia duró tan solo 90 segundos.

Un dato aportado por fuentes del caso es que los delincuentes usaban pasamontañas y al escapar efectuaron al menos dos detonaciones. De milagro no hubo heridos.

En el lugar se hizo presente personal policial y Científica, que llevó a cabo las tareas de rigor y los peritajes correspondientes.

La causa quedó a Cardel del fiscal Fernando Berlingeri, quien trata de constatar si se trató de un robo al voleó o si la banda delictiva sabía de la recaudación dentro del despacho.

“La ciudad está liberada. La policía no di indicios y señalan que todo en etapa de investigación”, expresaron.

El insólito "robo amable" en una heladería: "Te tengo que robar"

Un llamativo hecho de delincuencia se vivió a fines del mes de agosto en una heladería de Mar del Plata. "Perdoname, pero te tengo que robar", llegó a decir el delincuente a la empleada que se encontraba detrás del mostrador ante el inminente robo.

El delincuente ingresó al lugar como si fuera un cliente más y al llegar al mostrador miró a la empleada y lanzó la frase inesperada, con gran amabilidad antes de llevarse toda la recaudación. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar.

El insólito robo sin amenazas, armas ni golpes muestran que la secuencia duró apenas unos segundos y el delincuente se disculpó con la empleada, que estaba visiblemente consternada. La trabajadora permaneció sentada en una banqueta mientras observaba lo que ocurría.

El episodio ocurrió sobre la calle Constitución al 6200, cerca de las 19.30 horas. En el video se puede ver cómo incluso el autor del robo intentó el calmarla y le sugirió que tomara agua para tranquilizarse mientras cometía el asalto.

"Llama mucho la atención la situación porque el flaco le pide disculpas cuando le roba, y después le dice: 'tranquilizate, tomá un vaso de agua, te tengo que robar'", relató sobre el momento del robo el propietario de la heladería en diálogo con 0223.

El robo fue calificado como "atípico" por la forma en la que actuó el asaltante. El hecho fue denunciado a la comisaría de la jurisdicción, que analiza las imágenes captadas por las cámaras del comercio para intentar dar con el delincuente y avanzar en la investigación.

Hasta el momento no se informó si la Policía logró identificarlo. Este tipo de delitos vienen ocurriendo en el último tiempo, pero hasta el momento ninguno de los casos fue como el recientemente acontecido.