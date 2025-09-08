ARCA | ¿Cuánto pago de cuota de monotributo en septiembre 2025? Escalas actualizadas

El valor depende de la categoría en la que el contribuyente esté inscripto. Arca difundió las escalas del esquema impositivo, que se mantienen hasta febrero de 2026.

ARCA | ¿Cuánto pago de la cuota de monotributo en septiembre 2025? Escalas actualizadas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en septiembre continuarán en vigencia las escalas del monotributo que se difundieron en agosto para el segundos semestre del año. En este sentido, los inscritos al sistema que deseen conocer los valores pueden consultar la tabla del esquema impositivo que publica el organismo en su sitio web oficial.

El costo de la cuta mensual que debe pagar cada contribuyente estará vigente hasta febrero del año próximo, mes en que se hará la siguiente actualización.

Los topes del monotributo, que establecen las diferencias entre una categoría y otra, van en sintonía con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el Instituto de Estadísticas y Censos. El dato es que el reajuste es a partir de la inflación acumulada de forma semestral y no de manera mensual.

Monotributo: cuáles son las escalas vigentes en septiembre

Las escalas del monotributo vigentes para el noveno mes del año son las siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

$8.992.597,87 Categoría B: $13.175.201,52

$13.175.201,52 Categoría C: $18.473.166,15

$18.473.166,15 Categoría D: $22.934.610,05

$22.934.610,05 Categoría E: $26.977.793,60

$26.977.793,60 Categoría F: $33.809.379,57

$33.809.379,57 Categoría G: $40.431.835,35

$40.431.835,35 Categoría H: $61.344.853,64

$61.344.853,64 Categoría I: $68.664.410,05

$68.664.410,05 Categoría J: $78.632.948,76

$78.632.948,76 Categoría K: $94.805.682,90

Captura de pantalla 2025-09-08 103237

Cuánto deberá pagar cada monotributista en septiembre 2025

El valor de la cuota mensual que paga cada contribuyente depende de la categoría en la que esté inscripto. Los valores son los siguientes:

Categoría A

Impuesto integrado: $4.182,60

Aporte previsional: $13.663,17

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

Impuesto integrado: $7.946,95

Aporte previsional: $15.029,49

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $16.532,44

Obra social: $19.239,97

Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $18.185,68

Obra social: $22.864,90

Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $20.004,25

Obra social: $27.884,02

Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $22.004,67

Obra social: $32.066,63

Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $30.806,54

Obra social: $34.576,19

Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $43.129,16

Obra social: $41.547,19

Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $60.380,82

Obra social: $51.306,61

Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)

Aporte previsional: $84.533,15

Obra social: $57.580,51

Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K