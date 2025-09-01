La inflación nacional de agosto se ubicará por encima del 2%

Si bien el precio de los alimentos se desaceleró a lo largo del mes, el precio de los otros rubros impulsó las estimaciones generales

Los precios de los alimentos subieron menos que el resto en agosto.

La inflación nacional de agosto se habría ubicado levemente por encima del 2% de acuerdo con estimaciones de diferentes consultoras privadas. Todo ello en un mes donde el tipo de cambio subió en un contexto de inestabilidad financiera.

Es evidente que los cambios que estableció el Ministerio de Economía y el Banco Central a mediados de julio , generaron un cimbronazo a nivel de las tasas de interés, que pasaron del 30% mensual a poco mas del doble, al tiempo que el precio del dólar tendió a ubicarse cerca del techo de la banda de flotación. T odo ello tuvo impacto en los precios.

Para la consultora Equilibra en agosto el IPC Nivel General subió 2% y el IPC Núcleo, que o tiene en cuenta ecios regulaos ni estacionales, creció 1,9%.

La consultora indicó que el rubro limentos y bebidas no estacionales creció 1,5%, precios estacionales 2,5% y los regulados 2,4%.

Por su lado, EcoGo, de la economista Marina Dal Poggetto, midió en la ultima semana de agosto una suba de precios de alimentos de solo 0,3%, pero al final, la proyección de IPC para todo el mes se ubicó en el 2,1%. “A pesar de que la inflación en alimentos fue menor a la esperada la suba de precios del resto de las categorías mantuvo el indicador”, explicó.

En el caso de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, el Centro de Estudios Económicos Orlando Ferreres, los precios habrían subido 2,1%, con un interanual del 32.2%

Por otra parte, la inflación núcleo habría avanzado a un ritmo mensual de 1,8%, marcando un aumento de 30,2% anual. Así, la inflación general acumulada fue de 19,7%, y la inflación núcleo acumuló 17,8% en agosto.

Cuáles son las principales subas que impactan en la inflación

Bienes Varios, Alimentos y bebidas y Equipamiento y funcionamiento del hogar encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 6,5% y 2,9% y 2,6% respectivamente, seguidos por Transporte y comunicaciones y Salud que presentaron una variación de 2,2%, y 1,9% respectivamente.

Por su parte, el relevamiento de precios minoristas de la consultora C&T para la región GBA presentó un incremento mensual de 1,6%, por debajo del 1,9% de julio, lo que derivó en un alza interanual de 32,5%, la menor desde julio de 2018.

“La menor inflación de agosto estuvo explicada fundamentalmente por la baja de varios rubros estacionales. En primer lugar, los componentes ligados al turismo, como hotelería, paquetes y transporte en avión, que se redujeron luego del pico habitual de julio debido a las vacaciones de invierno”, señala C&T.

En segundo lugar, por la indumentaria, que suele bajar de precio por las liquidaciones. Por el contrario, las verduras, otro rubro estacional clave, tuvieron un alza cercana al 10%. Por su parte, la inflación núcleo se mantuvo estable en 1,5% mensual.

Bienes y servicios varios fue el rubro de mayor suba mensual debido al incremento de 6% en los cigarrillos. El segundo fue transporte y comunicaciones.

Inflación esperada a un año

La inflación esperada para los próximos 12 meses es de 39,6% en la medición de agosto, lo que implicó un aumento de 5,3 puntos porcentuales respecto a julio, informó la Universidad Torcuato di Tella,

El Centro de Investigaciones en Finanzas de esa casa de estudio realizó una encuesta durante la primera quincena de agosto, recopilando la opinión de un millar de personas en todo el país.

Este incremento en las expectativas parece un “coletazo” del aumento de precios que registró la inflación mayorista del mes pasado, cuando alcanzó al 2,8%, entre otras cosas, por el aumento del dólar que repercutió en los precios de los insumos que utilizan las empresas, y el de la energía eléctrica.

En lo que hace a la encuesta de la UTdT, por regiones, el Interior del país registró las expectativas de inflación anual más bajas, con un 38,1%. Le siguieron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 39,2%, y el Gran Buenos Aires, con 42,7%.