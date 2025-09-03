Monotributo: aclaran los límites de facturación para cada categoría en septiembre 2025

El organismo recaudador, ARCA , difundió los topes que pueden facturar los monotributistas en septiembre 2025 de acuerdo a la categoría en que estén inscriptos .

Ante el inicio de un nuevo mes, muchos contribuyentes se preguntan por los límites de facturación del monotributo. Frente a esto, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) recordó la escala vigente , que es la que se estableció a partir del segundo semestre de 2025.

Con el objetivo de facilitar la visualización, el organismo fiscal dio a conocer la tabla con los nuevos valores del esquema impositivo simplificado , que regirán hasta febrero de 2026.

En tanto, resaltaron que el límite de cada categoría del monotributo varía de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la actualización se lleva adelante cada seis meses, a partir de la inflación que se haya acumulado en ese tiempo.

Escalas vigentes del monotributo en septiembre 2025

Según la tabla de ingresos que presentó ARCA y que establece los topes de cada categoría, los nuevos valores que cada contribuyente deberá pagar son los siguientes:

Categoría A: $8.992.597,87

Categoría B: $13.175.201,52

Categoría C: $18.473.166,15

Categoría D: $22.934.610,05

Categoría E: $26.977.793,60

Categoría F: $33.809.379,57

Categoría G: $40.431.835,35

Categoría H: $61.344.853,64

Categoría I: $68.664.410,05

Categoría J: $78.632.948,76

Categoría K:$94.805.682,90

Monotributo: el detalle y las diferencias en los montos de cada categoría

En la lista que difundió, el ente recaudador dio el detalle de los valores que se asignan al impuesto integrado, el aporte previsional y la obra social en cada categoría del monotributo y que hacen al monto total a pagar según cada caso: