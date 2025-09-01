Obra social para Monotributo: este es el listado confirmado de las que se pueden elegir en septiembre 2025

El régimen simplificado incluye un aporte obligatorio que permite a los monotributistas acceder a una obra social y elegir cuál. Consultá la lista completa.

La elección de una obra social que deben hacer los trabajadores autónomos y emprendedores inscriptos en el Monotributo es un paso fundamental para asegurar su cobertura de salud del contribuyente, así como de su grupo familiar en caso de que lo tenga.

En cuanto a los monotributistas , tienen la oportunidad de elegir de forma libre entre las distintas entidades que aparecen en el listado que habilita la Superintendencia de Servicios de Salud .

En este sentido, quienes recién se inscribieron al sistema deben conocer cuáles son las opciones disponibles en septiembre para poder elegir aquella que se ajuste a las demandas personales y familiares para lograr el acceso a la atención médica , al servicio de internación, así como a medicamentos y demás beneficios.

El listado completo de las obras sociales para monotributistas

1508 - Obra Social de la Asociación Civil Fossagra (OSAC)

2105 - Obra Social de Profesionales del Turf OSPATURA

2501 - Obra Social de Ministros, Secretarios y Asesores (OSMISS)

2600 - Obra Social de los Trabajadores de O.S.T.C.A.R.A (OSTCARA)

3405 - Obra Social Asociación Mutual de O.S.A.M.O.C.

3504 - Obra Social de Conductores de Taxis (OSCTCP)

3503 - Obra Social Programas Médicos S.O. (OSPMED)

102904 - Obra Social del Personal de Barracas (OSPB)

104803 - Obra Social de Operadores Cinematográficos (O.S.O.C.)

104801 - Obra Social de Colocadores de Azulejos, Cerámicas y Afines (O.S.C.A.)

106203 - Obra Social del Personal de Distritos (OSPDIC)

108001 - Obra Social para el Personal de la OSFPSE

111308 - Obra Social de Maquinistas de Teatro

112806 - Obra Social de Músicos (OSDEM)

115102 - Obra Social de Trabajadores de Pre-Ostpba

117702 - Obra Social del Personal de Prensa (OSPEM)

118002 - Obra Social de Empleados de Prensa (OSEPC)

118200 - Obra Social de Agentes de Propaganda (OSAPM)

122104 - Obra Social de Viajantes y Vendedores (OSVYA)

122500 - Obra Social del Personal de la Industria (OSPIV)

123602 - Obra Social de Trabajadores de Petróleo y Gas (OSPET)

123701 - Obra Social de Peones de Taxis de la OSPETAX

125909 - Obra Social de la Federación Argentina de Conductores (OSFAC)

126809 - Obra Social de Conductores de la República Argentina (OSCRA)

127406 - Obra Social de Obreros y Empleados (OSOYELA)

128508 - Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos (OSFYB)

400404 - Obra Social del Personal de Dirección (OSDE)

400602 - Obra Social del Personal Directivo (OSDE)

401209 - Obra Social del Personal de Dirección (OSIM)

402704 - Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas (OSEPYM)

402202 - Obra Social Mutualidad Industrial (OSMITA)

402608 - Obra Social Asociación de Servicios Públicos (OSASP)

402707 - Obra Social de Dirección (OSDO)

901709 - Mutual Médica Concordia

901808 - Asociación Mutual de Participantes Ampes

903903 - Met-Córdoba S.A.

904708 - Asociación Mutual del Control Interno (AMCI)

Obras sociales prepagas (1).jpg El Gobierno ya dio de baja 58 prepagas y acumula otras 56 en la lista de espera.

El proceso de inscripción es simple y da la libertad de elegir a la entidad que cada monotributista considere más adecuada. El primer paso es revisar el listado oficial de entidades habilitadas y luego seleccionar la más conveniente de acuerdo con la red de prestadores, cobertura y ubicación.

Cómo funciona la cobertura de salud para monotributistas

El pago de la cuota que cada monotributista paga por mes tiene un monto que está destinado a la obra social. El titular tiene derecho a afiliar a su grupo familiar primario, ya sea su cónyuge o sus hijos, sin necesidad de hacer ningún tipo de gasto adicional.

En tanto, las personas inscriptas al régimen del monotributo pueden comunicarse con la obra social de su interés para conocer la cobertura que brindan y cuáles son requisitos de afiliación.