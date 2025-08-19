Por falta de pago de la obra social, se quedó sin transporte su hijo de 5 años con discapacidad

María Sol ya había iniciado reclamos por su medicación y pañales. Hoy, no puede asistir a terapia ni estar escolarizado.

María Sol Báez, la mamá de Giovanni Tanoni, sigue luchando para obtener respuestas de la obra social de la Policía Federal, que no cubre los tratamientos de su hijo con discapacidad. Pese a haber reclamado por la falta de cobertura en medicación, pañales y terapia para el niño de 5 años, esta semana le suspendieron también el servicio de transporte por falta de pago, lo que impide que Giovanni pueda asistir a la escuela y sesiones de rehabilitación.

"Nadie emite respuesta, si mi hijo no tiene traslado no podemos llegar a la escuela y como tampoco a las terapias. Y sin rehabilitación y otras terapias tenemos retroceso", dijo la mujer, que presentó una nueva nota para reclamar por la reactivación del transporte, clave para sostener la evolución del niño.

Giovanni Tanoni es un niño de 5 años, con una patología conocida como Mielomeningocele (MMC), una malformación del sistema nervioso central de origen congénito. Desde que tiene 3 años, su familia recurrió a la Justicia porque la obra social que debería cubrir su medicación y tratamiento no lo hace o lo hace a medias

Tras la suspensión del transporte por falta de pago, María Sol entregó una nueva nota y buscó visibilizar su reclamo para recuperar las prestaciones. Según indicó en su carta, la empresa se hizo cargo de transportar a Giovanni incluso cuando la obra social le adeudaba varios meses. "Actuaron con compromiso y buena voluntad, pero lamentablemente esta situación se ha vuelto insostenible para ellos", afirmó.

Sin acudir a terapia ni espacios de socialización, la evolución del nene se vuelve todavía más difícil. A eso se suman otras carencias que afronta la familia por falta de cobertura de la obra social.

Giovanni

"Tenemos la obra social de Policía Federal, que constantemente tiene un incumplimiento con todo lo que tiene que ver con la discapacidad de mi hijo, no cubre los tratamientos, que están autorizados al 100%, pero no se le paga a los prestadores la medicación. Hubieron varios meses que no nos entregaron la medicación. Hoy actualmente nos están entregando la medicación", explicó su mamá en una entrevista con LMNeuquén.

"Tenemos las terapias cortadas por falta de pago, no de un mes, sino que llevan ocho meses de deuda", dijo María Sol, y agregó: "Estamos pidiendo la cobertura al traslado, que es lo más importante, si no se paga la deuda a los prestadores sin el traslado Gio no tiene acceso a nada, porque él tiene una discapacidad motriz, camina con un andador. Las distancias que él puede caminar no son largas y las paradas de colectivo que nosotros tenemos son lejanas, no están las condiciones para que yo pueda manejarlo solito arriba de un colectivo", se lamentó.

Un reclamo que persiste

El nene tiene una lesión sacrolumbar que le genera distintos problemas de salud. Puede caminar cortas distancias, con ayuda de un andador; y requiere de una medicación para que sus órganos funcionen mejor. Cada seis horas, su madre le cambia las sondas intermitentes que necesita su cuerpo y lo higieniza.

Además, usa pañales. "Por mes, unos 240", comentó su mamá, en diálogo con LMNeuquén. A eso se suman los guantes descartables y 180 sondas especiales. "Solo en sondas, gastamos un millón de pesos", acotó.

Las dificultades con la obra social de la Policía Federal se fueron agudizando desde fines del año pasado, cuando dejó de cubrirle las terapias que realiza a diario, más los traslados a la Escuela Primaria 2. "Desde octubre pasado que no le pagan a la prestadora del transporte para mi hijo. También hay deuda con la kinesióloga", indicó la mamá del paciente.

Desesperada, todos los días llama a Buenos Aires para que tomen su reclamo y den cobertura a su hijo. "Estuvimos diciembre y enero sin medicación", comentó. Por la misma razón, afrontaron como pudieron el pago de las sondas, aunque unas más económicas que están lesionando a su hijo. "Sangra cuando orina. Lo estoy lastimando", comentó, con la voz quebrada.

Incluso tuvieron que reemplazar los pañales por unos de menor calidad, hasta tanto la obra social regularice la situación. "Actualmente, el servicio está cortado nuevamente", sostuvo.