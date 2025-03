Denuncia que la obra social le soltó la mano a su hijo: "Él no puede esperar"

Giovanni Tanoni es un niño de 5 años, con una patología conocida como Mielomeningocele (MMC), una malformación del sistema nervioso central de origen congénito. Desde que tiene 3 años, su familia recurrió a la Justicia porque la obra social que debería cubrir su medicación y tratamiento no lo hace o lo hace a medias. "A esa edad comenzaron a negarle lo que necesita para tener una mejor calidad de vida", indicó su madre María Sol.

Las dificultades con la obra social de la Policía Federal se fueron agudizando desde fines del año pasado cuando dejó de cubrirle las terapias que realiza a diario, más los traslados a la Escuela Primaria 2. "Desde octubre pasado que no le pagan a la prestadora del transporte para mi hijo. También hay deuda con la kinesióloga", indicó la mamá del paciente.

image.png

Sin medicación y a punto de perder su transporte

Desesperada, todos los días llama a Buenos Aires para que tomen su reclamo y den cobertura a su hijo. "Estuvimos diciembre y enero sin medicación", comentó. Por la misma razón, afrontaron como pudieron el pago de las sondas, aunque unas más económicas que están lesionando a su hijo. "Sangra cuando orina. Lo estoy lastimando", comentó, con la voz quebrada.

Incluso tuvieron que reemplazar los pañales por unos de menor calidad hasta tanto la obra social regularice la situación. "Actualmente, el servicio está cortado nuevamente", sostuvo.

En el caso intervino la Defensoría Federal y consiguió que un hospital de esta ciudad le suministre parte de los pañales. Pero está a un clic de perder el transporte que garantiza que Giovanni pueda estar escolarizado y asistir a sus terapias. "Me costó mucho conseguirlo y estamos ahí de perderlo por falta de pago", comentó María Sol.

Desde hace tres semanas que esta mamá se comunica diariamente para que la obra social pague una factura a la prestadora, y no lo hace. "Mi hijo es conciente de todo. Me escucha constantemente que peleo con la obra social y él no puede esperar", cerró.