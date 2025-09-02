ANSES | Cuándo cobro con la AUH y Tarjeta Alimentar en septiembre 2025: nuevos montos

La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó el calendario de pagos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar en septiembre de 2025 .

De acuerdo a lo informado por la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social), en septiembre de 2025 los beneficiarios de las asignaciones familiares y universales reciben un aumento del 1,90%. Cabe recordar que el monto mensual de las asignaciones se actualiza según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás (en este caso, por la inflación registrada en julio de 2025 ). Asimismo, la Anses detalló el calendario de pagos correspondientes a la AUH y la Tarjeta Alimentar en el noveno mes del año .

El organismo previsional subrayó que, con el incremento del 1,9 por ciento, en septiembre de 2025 los montos de las asignaciones son:

Cabe resaltar que la Anses retiene el 20% de la asignación.

La Anses estableció que los haberes de la AUH así como de la prestación Tarjeta Alimentar se efectivizarán entre el lunes 8 de septiembre y el viernes 19 de septiembre de 2025.

El cronograma de pagos para los beneficiarios de la AUH

8 de septiembre de 2025: DNI terminados en 0.

9 de septiembre de 2025: DNI terminados en 1.

10 de septiembre de 2025: DNI terminados en 2.

11 de septiembre de 2025: DNI terminados en 3.

12 de septiembre de 2025: DNI terminados en 4.

15 de septiembre de 2025: DNI terminados en 5.

16 de septiembre de 2025: DNI terminados en 6.

17 de septiembre de 2025: DNI terminados en 7.

18 de septiembre de 2025: DNI terminados en 8.

19 de septiembre de 2025: DNI terminados en 9.

Cabe resaltar que aquellos beneficiarios de la Tarjeta Alimentar pueden consultar su fecha de cobro en el calendario de pagos que figura en el sitio oficial de la Anses o a través del portal de Mi Anses, en el apartado de “Hijas e hijos”, en “Mis Asignaciones”, y consignando allí el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En septiembre de 2025, la Prestación Alimentar mantiene los mismos importes que en los meses previos y sus titulares recibirán la acreditación del dinero en el mismo momento en que cobren la prestación principal de la Anses.

Es oportuno resaltar que los montos de la Prestación Alimentar varían según la cantidad de integrantes del grupo familiar:

Familias con un hijo y titulares de AUE: $52.250.

Familias con dos hijos: $81.936.

Familias con tres o más hijos: $108.062.

La Anses recalca que la Prestación Alimentar les corresponde a las personas que:

Que cobren la Asignación Universal por Hijo con hijos de hasta 17 años inclusive.

con hijos de hasta 17 años inclusive. Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

por Embarazo para Protección Social. Con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hijo , sin límite de edad.

, sin límite de edad. Titulares de una Pensión No Contributiva para Madre de 7 hijos.

Asimismo, el organismo indica que para acceder a la Prestación Alimentar es importante mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto (teléfono móvil y correo electrónico). Es posible consultarlos en mi ANSES en la sección Información Personal, con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.