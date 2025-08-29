El organismo previsional informó los montos correspondientes al próximo mes, tanto para las jubilaciones mínimas como para los haberes superiores, incluida la suma adicional . También difundió el cronograma de pagos.

confirmaron el bono de septiembre 2025 para jubilados ANSES: de cuánto es y qué día lo pagan

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) confirmó el pago del bono extraordinario previsional de $ 70.000 a jubilados y pensionados en septiembre 2025 . El anuncio incluyó también el cronograma de pagos del próximo mes para este grupo que forma parte del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

En este escenario, el organismo confirmó que se efectuará nuevamente el pago de la asistencia extra para quienes cobran la jubilación mínima . La medida quedó efectivizada través del Decreto 613/2025 , publicado este jueves en el Boletín Oficial.

Los detalles de la normativa disponen que la suba adicional se abonará en el noveno mes del año a a quienes perciban sus haberes a través del organismo previsional.

Desde el Gobierno señalan que esta suma adicional se otorga por "los efectos" de la fórmula de movilidad anterior, que "implicó efectos perjudiciales para todos los jubilados y pensionados, pero principalmente respecto de aquellos de menores ingresos, resultando necesario acudir a su sostenimiento mediante el otorgamiento de ayudas económicas previsionales y/o bonos extraordinarios previsionales mensuales por diferentes montos, desde el mes de enero de 2024 y hasta agosto de 2025, inclusive".

De cuánto será el bono de septiembre

El bono que la ANSES pagará en septiembre será de $ 70.000 para aquellas personas que "perciban un monto igual o menor al haber mínimo previsional garantizado, de acuerdo con el artículo 125 de la Ley 24.241".

En tanto, para quienes superen ese valor de base, el adicional tendrá que llegar al haber mínimo más la cifra máxima del bono. Así los disponen los artículos 3° y 4° del decreto en cuestión.

En este sentido, en los próximos días el organismo previsional oficializará los montos mínimos y máximos que percibirán los adultos mayores. El dato que se conoce hasta el momento es que los haberes jubilatorios se ajustarán un 1,9% , en relación con el índice de inflación de julio que publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Este bono, dirigido a los beneficiarios de menores ingresos, está "congelado" desde el año pasado y es por eso que se mantiene en el mismo valor desde que comenzó a implementarse.

Jubilación. Anses.jpg ANSES anunció un nuevo bono para jubilados.

Cuánto cobran los jubilados en septiembre 2025 con el aumento

Tras la suba del 1,9%, la jubilación mínima pasaría a ser de $ 320.277,17 a partir de septiembre. En cuanto a los haberes máximos quedarían establecidos en $ 2.155.162,17.

El porcentaje de aumento deriva de la fórmula de movilidad que dispuso la administración nacional a partir del decreto 274/24. La norma dispuso que la actualización mensual de los ingresos se haga en base al último Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

El cronograma de pagos de septiembre para los jubilados

Jubilación mínima:

DNI terminados en 0: lunes 8 de septiembre.

DNI terminados en 1: martes 9 de septiembre.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de septiembre.

DNI terminados en 3: jueves 11 de septiembre.

DNI terminados en 4: viernes 12 de septiembre.

DNI terminados en 5: lunes 15 de septiembre.

DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre.

DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre.

DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre.

DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre.

Jubilaciones con haberes superiores