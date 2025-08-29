Escándalo por las coimas: nuevos allanamientos en las oficinas de ANDIS y la droguería Suizo Argentina
Los operativos simultáneos fueron ordenados por la Justicia.
Este viernes, minutos antes del mediodía, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, lleva a cabo nuevos allanamientos en todas sedes de la Agencia de Discapacidad (ANDIS).
Se trata de operativos simultáneos en busca de documentación para la causa en la que se investigan presuntos sobornos en la entidad.
Un operativo similar se desarrolla en la droguería Suizo Argentina.
Nota en desarrollo.
