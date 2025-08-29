El clima en Neuquén

País
La Mañana allanamientos

Escándalo por las coimas: nuevos allanamientos en las oficinas de ANDIS y la droguería Suizo Argentina

Los operativos simultáneos fueron ordenados por la Justicia.

La Policía realiza allanamientos en la agencia de discapacidad. Foto: captura de pantalla C5N.

Este viernes, minutos antes del mediodía, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, lleva a cabo nuevos allanamientos en todas sedes de la Agencia de Discapacidad (ANDIS).

Se trata de operativos simultáneos en busca de documentación para la causa en la que se investigan presuntos sobornos en la entidad.

Un operativo similar se desarrolla en la droguería Suizo Argentina.

Nota en desarrollo.

